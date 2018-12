Oltra admite que el centro de menores de Buñol "desborda" en "momentos puntuales" pero los niños "se van derivando"

Publicado 03/12/2018 16:09:06 CET

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha hecho hincapié en que el centro de menores de Buñol (Valencia) aloja a 41 niños y tiene capacidad para 55. No obstante, ha admitido que "hay momentos puntuales en los que efectivamente se ha desbordado" porque "la llegada de niños sin acompañar se ha multiplicado por tres", "pero esos niños después se van derivando", ha asegurado.

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Coordinadora de las Plataformas de la Dependencia, representantes de la Plataforma de la Dependencia de Castellón y del CERMI CV, preguntada por el "problema" del centro de menores de Buñol.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario 'popular', María José Catalá, ha pedido este lunes la comparecencia de Oltra ante la situación "alarmante" del centro de menores de Buñol (Valencia), y ha reclamado que no se "excuse", "esconda" ni "mienta" sobre estas instalaciones. Se ha referido en un comunicado a la información publicada por Levante-EMV, que revela una inspección de Fiscalía al centro en octubre y que las instalaciones está masificadas con 80 menores internos cuando el número de plazas es de 30.

Sobre la situación del centro, Oltra ha recalcado que "en este momento hay 41 niños en Buñol" y ha pedido que se "distinga entre capacidad" de las instalaciones y "lo que querríamos como máximo de niños". "Es verdad que, como Conselleria, nos hemos planteado que no haya más de 30 niños en un centro de recepción, pero eso no quiere decir que el centro no tenga capacidad, tiene capacidad para 55 personas", ha insistido.

La vicepresidenta ha puntualizado que "si te llegan 20 o 30 niños por la noche" y "tienes 40", entonces "estás en 70", "pero esos niños después se van derivando y hay momentos puntuales en los que efectivamente se ha desbordado, pero no solo Buñol".

"NINGÚN NIÑO HA DORMIDO EN CALABOZO"

Según la consellera, "la llegada de niños sin acompañar se ha multiplicado por tres en un año" y "han llegado ya 850 niños cuando el año pasado a estas alturas eran 224". "Entonces, claro que el sistema se resiente, porque las previsiones están desbordadas y este es un tema que le hemos planteado también al gobierno de España, porque hay seis o siete comunidades autónomas muy afectadas por esta cuestión", ha afirmado.

No obstante, Oltra ha remarcado que "en la Comunitat Valenciana no ha habido ningún niño que haya tenido que dormir en un calabozo", como "en otras partes de España", "ni en un polideportivo ni en ningún lugar, han dormido en centros de infancia".

"Otra cosa es que no haya un somier y el colchón esté en el suelo, pero hay un colchón y están acompañados de educadores y de personal profesional, en el lugar donde deben estar, que es en los centros de infancia, ni en calabozos ni en CIEs ni en un lugar de estos. Eso aquí no se ha visto y en otros territorios sí", ha dicho.

La vicepresidenta ha lamentado que la "situación es complicada para todo el territorio" español y ha recalcado que, "por eso, el gobierno de España "ha tomado cartas en el asunto y estamos viendo que haya una financiación".

VILLAR DEL ARZOBISPO

Por otro lado, preguntada sobre la denuncia de desaparición interpuesta por los familiares de un menor del centro de Villar del Arzobispo, que además necesita una medicación diaria por una enfermedad, Oltra ha confirmado que "efectivamente la familia ha hecho la denuncia porque es quien tiene la tutela" y no la Generalitat. "Estamos a la espera de lo que dice la investigación, no hay novedades de momento pero obviamente se está investigando y se está buscando al niño", ha zanjado.