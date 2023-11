Oltra critica al ICAV por "cuestionar la legitimidad" de pactos políticos: "Soy colegiada y no me representa"

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La letrada y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra ha expresado su desacuerdo con la declaración institucional "en defensa del Estado del Derecho" hecha pública por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) porque, según ha remarcado, "no la representa". En este sentido, la exlíder de Compromís ha considerado que "no es misión" de un colegio profesional "cuestionar la legitimidad de los pactos políticos".

Así lo manifiesta Oltra en un mensaje en redes sociales en el que cita el comunicado del ICAV, en el que su junta de gobierno proclama la inexistencia del 'lawfare' y alerta de que "sustraer la Justicia de los tribunales independientes e imparciales, y romper las condiciones de plena igualdad de todas las personas, supone una inadmisible vulneración de los Derechos Humanos".

Al respecto, Mónica Oltra señala: "Soy la colegiada del ICAV 12.493 y este comunicado NO me representa, ni comparto su contenido, ni creo que sea misión de un colegio cuestionar la legitimidad de los pactos políticos de personas representantes elegidas por el pueblo en las urnas". "Y no, la Tierra no es plana", asevera.

Precisamente, hace unas semanas la exvicepresidenta anunció que volvía a ejercer la abogacía y la mediación con el objetivo de "combatir las injusticias" y "contribuir a la justicia y a la paz social".

"La mediación me ha seducido como una manera más pacífica y humana de abordar los conflictos y también como una herramienta de transformación social y relacional indispensable. Me gusta ser ese puente. Me gusta crear comunidad", expresaba en redes sociales Oltra.

Mónica Oltra dejó la política el año pasado a raíz de su imputación por una supuesta investigación paralela en la Conselleria de Igualdad que dirigía sobre el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido, educador social, que fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos.

En declaraciones públicas, Oltra ha rechazado el término "lawfare" para referirse a casos como el de su imputación, y ha señalado que prefiere utilizar "guerra sucia". "'Lawfare' parece una cosa incluso bonita, las cosas en inglés como que suenan mejor, cuando en realidad lo que ha pasado es la utilización de los tribunales para aniquilar adversarios políticos con enredos y montajes", manifestó en junio en la presentación de un libro.