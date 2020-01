Oltra entiende que la CEV defienda sus intereses respecto al puerto: "La Generalitat defenderá el interés general"

Publicado 17/01/2020 13:58:09 CET

Incide en la necesidad de apostar por la nueva economía: "El dilema no es economía-sostenibilidad, es vida-no vida"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que entiende que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) defienda sus intereses mostrando su apoyo al proyecto de ampliación norte del puerto de València, y ha asegurado que el Consell "defenderá el interés general" y que se conjugue la actividad económica "con la necesaria protección del presente y del futuro de las personas que viven en València y el área metropolitana".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre las declaraciones realizadas esta misma semana por el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que advirtió de que está en juego "la joya de la corona" y manifestó su esperanza de que la política no haga con el puerto "lo que sucedió con las cajas".

"El Consell respeta la libertad de expresión", ha subrayado Oltra, que ha subrayado que la CEV está en su derecho de "defender sus intereses y criticar lo que considere oportuno". Además, ha subrayado que el proceso administrativo en relación a esa ampliación está "totalmente normalizado" y el nuevo Gobierno central "tiene pendiente resolver la petición de la Conselleria de Agricultura sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental", a raíz de las modificaciones sobre el proyecto inicialmente planteado.

Ante la pregunta de cómo ve que sea el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el titular del departamento que debe decidir cuando votó en 2007 en contra de la ampliación, ha señalado que más allá de cuestiones partidistas "el Gobierno ha planteado como una línea fundamental de su actuación la sostenibilidad y la lucha contra el colapso ecológico". "Entiendo que el ministro, uno de los primeros interpelados en la transformación ecológica, será sensible a esta consideración", ha apuntado.

Oltra ha subrayado que el Consell tiene que "velar por la sostenibilidad ambiental de las políticas, obras e infraestructuras". Ante la pregunta de si existe, por tanto, un dilema, entre economía y medio ambiente, ha apuntado que "más que un dilema es qué tipo de economía para que sea compatible con la preservación del medio".

Oltra ha incidido que no se trata de hablar de lo que podría pasar de aquí a 200 años, sino que el "colapso" a cuenta de la emergencia climática es algo que los expertos están datando ya en 12 años para el punto de no retorno y 30 "para que los efectos, si se llega a ese punto, sean la inhabitabilidad de este planeta para la gente que viva en 2050".

Por ello, ha proseguido: "No creo que se deban tomar decisiones políticas que pongan en peligro la vida de nuestros hijos en esta tierra, eso nos interpela de manera perentoria para comenzar a tomar decisiones hoy, y tomar decisiones de una nueva economía, una economía al servicio de las personas y que preserve nuestro medio, que no haga inhabitable el planeta".

"El dilema no es economía o sostenibilidad, es vida o no vida, o la vida en unas condiciones muy, muy difíciles. Es un dilema importante", ha subrayado.

Tras esta reflexión, Oltra ha sido preguntada sobre si se podría plantear en estos momentos limitar la actividad del puerto, a lo que ha señalado que "no está encima de la mesa". No obstante, ha añadido que "probablemente eso será una pregunta que nos tendremos que hacer en un futuro inmediato tal y como van los acontecimientos", aunque no es algo que "esté en la agenda hoy".

"No en València, en los puertos del mundo entero. Es una reflexión profunda sobre los datos objetivos que están ahí: los puertos y el transporte en avión contaminan más que toda la ciudad donde están", ha agregado.

Respecto a la iniciativa del PP en Corts en defensa de la ampliación norte y para instar al Gobierno a impulsarla, Mónica Oltra ha señalado que "está en su derecho de defender los intereses de los empresarios, cada formación política responde a los intereses que cree debe responder" y ha reiterado que la Generalitat defiende el interés general.

NOMBRAMIENTOS

Por otra parte, el pleno del Consell ha aprobado los nombramientos como miembros del Consejo de Administración de la APV de Inmaculada Rodríguez-Piñero, Diana Morant y Jorge Iván Castañón en representación de la Generalitat Valenciana, y la separación de Vicente Boluda y Josep Vicent Boira.

Su nombramiento se publicará el lunes y, ante la pregunta de si podrán votar ya en el próximo consejo y cuál será el sentido del mismo respecto al pliego de condiciones de la nueva terminal de cruceros, Oltra ha indicado que podrán votar, pero ha señalado que el sentido del voto no está hoy definido. "Últimamente las propuestas dentro de los consejos de administración han cambiado en poco tiempo", ha dicho, y aventurar el voto sin saber la propuesta, que "puede cambiar o estar madurándose de aquí al lunes, sería avanzar demasiado".