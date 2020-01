Oltra: "El Gobierno tiene muchas similitudes con el Botànic, esperamos que la agenda valenciana esté encima de la mesa"

Publicado 13/01/2020 12:35:24 CET

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha destacado este lunes que el nuevo Gobierno central "tiene muchas similitudes con el del Botànic" y espera que la agenda valenciana "esté encima de la mesa y no se demore".

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios tras asistir a la conferencia pronunciada por el presidente de Les Corts y del Bloc, Enric Morera, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, al ser preguntada sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Por fin después de meses y meses con un gobierno en funciones ya tenemos un gobierno plenamente constituido", ha celebrado.

La también coportavoz de Compromís ha subrayado que parece que se haya "mirado en el espejo de la Comunitat" para conformar ese Gobierno y también para sus líneas de actuación, y ha confiado en que se cumplan los compromisos alcanzados con su formación en cuanto a la financiación, las inversiones y la regularización de la deuda provocada por la infrafinanciación.

Preguntada por el número de ministerios, ha indicado que espera que "para bien sea". Asimismo, ante la cuestión de si cree que en el hipotético caso de que Compromís hubiera ido en coalición con Unidas Podemos y no con Más País ahora podría haber sido ministra, Mónica Oltra ha zanjado: "No quiero ser ministra".

Sobre si piensa que, como apuntó el Rey Felipe VI "el dolor viene después", ha indicado que "no" porque "lo que da dolor son las miles de familias que no llegan a fin de mes, cuando no se puede atender a las personas en situación de dependencia porque no llega la financiación o no poder emanciparte porque no tienes trabajo ni acceso a la vivienda".

"Eso sí es doloroso, todo lo demás son decisiones políticas", ha dicho, y "dolorosa es la vida de muchas personas que están esperando la respuesta en la política, todo lo demás fuego de artificio".

Preguntada si cree que será capaz de sacar adelante unos presupuestos, ha indicado que lo es y ahora "se pondrá a prueba la capacidad de diálogo, de escuchar, de transigir y de entender que España es una realidad plural, que es diversa y que el diseño de esta España tiene que ser el diseño inclusivo, de colores diversos y de atender las necesidades para garantizar la igualdad de derechos".

Por otra parte, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sido preguntada sobre su interlocutor en el nuevo Ejecutivo central y ha apuntado que no lo sabe porque tiene "cuatro o cinco" y está intentando ubicarse "en el mapa del tesoro", ha bromeado, aunque entiende que su área la coordinará Pablo Iglesias como vicepresidente encargado de políticas sociales.

"Ellos dirán, convocarán a los territorios", ha indicado, y en esa reunión la Comunitat Valenciana seguirá aportando su visión y sus propuestas "para mejorar la política social en el conjunto de España".