Oltra pide una "reflexión a las izquierdas" sobre su responsabilidad en que el 28M ganara "el voto de la ira"

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha pedido una "reflexión a las izquierdas" sobre "qué responsabilidad tienen" en la victoria del "voto de la ira" en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Así se ha expresado Oltra, que ha intervenido en la presentación en València del libro del periodista Ernesto Ekaizer 'Operación Jaque Mate'. Justo cuando se cumple un año de su dimisión, el público la ha recibido con una ovación en pie.

La exlíder de Compromís ha alertado del "despiste comunicativo" que considera que está generando la derecha mediante las polémicas de Vox para "eliminar la transparencia" y "quitarse los focos" para evitar que se les "desenmascare".

"Podemos hacer todos los chistes que queramos sobre que Nàquera va a prohibir las manifestaciones cuando sabemos que no puede hacerlo porque de momento no está derogada la constitución. Eso oculta lo que viene ahora, y lo primero que harán es desmontar la transparencia", ha señalado.

La exvicepresidenta ha manifestado que la operación Kitchen, el tema del libro, "no son las cloacas del Estado", sino que es "la mierda que cae". "Es lo más grave que ha pasado en este país y no abre portadas. Es tremendo", ha señalado y ha subrayado que es una "vergüenza".

"GUERRA SUCIA"

Oltra también ha rechazado el término "lawfare" para referirse a casos como el de su imputación, y ha señalado que prefiere utilizar "guerra sucia". "'Lawfare' parece una cosa incluso bonita, las cosas en inglés como que suenan mejor, cuando en realidad lo que ha pasado es la utilización de los tribunales para aniquilar adversarios políticos con enredos y montajes", ha manifestado.

Ahora, ha señalado, la extrema derecha va a controlar la justicia "a hombros y por la puerta grande" --ha indicado en referencia al futuro vicepresidente de la Generalitat, el torero Vicente Barrera--, y ha remarcado que "no es baladí" que Vox haya pedido ostentar la conselleria de Justicia.

La exvicepresidenta también ha indicado que en estas elecciones ha votado "la ira cuyo padre es el miedo". "El miedo es una emoción muy complicada, que nos paraliza y nos saca lo peor de nosotros", ha agregado, y ha subrayado que el 28 de mayo "triunfó el voto iracundo de la gente que tiene miedo".

En este sentido, ha indicado que la izquierda debe "interrogarse qué participación tiene en esto". "Podemos quedarnos en buscar chivos expiatorios, pero si hacemos eso nos engañamos, debemos ir más allá", ha agregado. Y aprovechando la metáfora ajedrecística del título del libro, ha indicado sobre la pérdida de la Generalitat: "El rey no sé si lo sabe pero ya está mate. No conviene sacrificar a una reina en una partida de ajedrez", ha indicado.

También ha lanzado mensajes al denunciante y líder de España 2000 José Luis Roberto, y al presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, a quien ha espetado: "Usted y cuántos más. No me va a amedrentar con querellas".

"VAN A POR LA DEMOCRACIA"

Oltra ha remarcado que las oligarquías y los poderes económicos "van a por la democracia" puesto que es el "último elemento que les molesta para ejercer impunemente y limitar su poder"., y ha considerado que "necesitan las desigualdades para sobrevivir al colapso ecológico", lo que ha considerado que son las "dos grandes contradicciones" del mundo ahora mismo.

Por ello, ha insistido en que las izquierdas deben "actuar" y "diagnosticar lo que está pasando". Por ello, ha insistido en "no dejarse llevar por el despiste comunicativo y discursivo": "No nos riamos de las monteras. Estamos aquí venga el jolgorio y esto no es un jolgorio", ha manifestado.

Oltra, que ha contado que durante este año ha hecho un curso de mediación comunitaria, ha remarcado que se necesita "la complicidad del pueblo para poder sobrevivir". "No es una cuestión de estar en el gobierno, sino de poder hacer que sobrevivamos", ha agregado, al tiempo que ha insistido:

"Necesitamos desarrollo comunitario, gente cómplice que genere iniciativas que mejoren la vida comunitaria", ha indicado. Ha pedido igualmente "renunciar al despotismo": "No podemos sostener gobiernos de izquierdas de espaldas al pueblo".

Para Oltra, el resultado de estas elecciones "no es un mate, es un jaque". "No habrá mate si el pueblo se defiende, que lo tengan bien claro", ha sentenciado.