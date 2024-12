El Orfeó Valencià interpreta el tradicional 'Retaule de Nadal' en la iglesia del Patriarca

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja ofrecerá el próximo viernes 20, a las 20 horas en la iglesia del Patriarca de València, el tradicional concierto 'Retaule de Nadal' a cargo del Orfeó Valencià bajo la dirección de Josep Lluís Valldecabres.

El programa incluirá piezas que van del siglo XVI a la actualidad de autores como Johann S. Bach, Gabriel Fauré, George F. Handel, Xabier Sarasola, Bartomeu Càrceres, Mateu Fletxa, Dobri Hristov, Dimitri Bortniasnsky, Modesta Bor, Jesús Debón, Jesús Ribera Faig, William L. Dawson y Matilde Salvador. Se cerrará con el tradicional 'Stille Nacht' de Franz X. Gruber, detalla la fundación.

Esta actuación contará con el acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano, Alexander Goroshilov al oboe, Rubén Velasco al cuatro venezolano y Fernando Morales en la percusión, a los que se sumarán las voces de las sopranos Gema Rubio e Isabel M. Gracián, de la contralto Verónica Velasco y del bajo Arturo Rubio.

El acceso al concierto es gratuito, limitado al aforo, con recogida previa de invitaciones en Fundación Bancaja a partir de este martes por la tarde. Se enmarca en la programación del ciclo Concerts a la Fundació y cuenta con la colaboración de Pavasal.

El Orfeó Valencià nació en València en 1972 y desde entonces ha colaborado con las principales orquestas valencianas y españolas, así como con The Academy of Saint Martin in the Fields o la Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma. Ha actuado en escenarios de toda la geografía valenciana, española y del resto del mundo. Su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos.