Paco Muñoz se despide de los escenarios con tres conciertos "únicos": "Voy camino de los 80 y ya está bien"

Publicado 20/02/2018 15:57:59 CET

CASTELLÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante valenciano Paco Muñoz dirá adiós a los escenarios con tres conciertos "únicos y extraordinarios" en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, en una despedida "suave" porque, según ha explicado: "Voy camino de los 80, y ya está bien".

Paco Muñoz, acompañado por el director del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos, ha presentado este martes sus últimos tres conciertos en el Teatro Principal de Castellón, lugar donde el próximo sábado 24 de febrero se celebrará el primero de estos recitales.

El cantante describe este final como una "despedida suave". En este sentido, Guarinos ha explicado que los tres conciertos serán "por propio deseo e iniciativa" de Paco Muñoz "idénticos pero únicos, incluirán a personas de cada ciudad y dedicatorias a algunos compañeros".

Muñoz ha explicado que fue en 2008 cuando el médico le dijo que debía dejar los escenarios, pero finalmente su cardióloga le permitió dar sus últimos conciertos. Una "gran ilusión" para Muñoz que, según ha expresado, "quería poder cantar dos poemas escritos especialmente para mí": 'Sé que em faig vell' de Miquel Martí i Pol y "'No em moriré d'amor' de Vicent Andrés Estellés.

El valenciano ha declarado sentirse "muy apoyado y respaldado" en sus últimos conciertos y ha confesado que pidió solo actuar en el Teatro Principal de València "porque durante todos los años que mandó el PP yo no había podido cantar allí, y me hacía ilusión". Por su parte, el Instituto Valenciano de Cultura le propuso pasar por las tres capitales de provincia, decisión que "también me alegró", ha expresado Muñoz.

El Teatro Principal de la capital de la Plana acogerá este primer concierto de la gira de despedida en el que el cantante estará acompañado por l'Apa e Ina Martí, pero también contará con la colaboración de voces castellonenses: Els Llauradors y Artur Álvarez. Esta actuación será un homenaje a Félix Estop y se celebrará en memoria de Vicent Marzà i Duch y el maestro Rozalén.

El día 3 de marzo, el cantante actuará en el Teatro Arniches de Alicante, también acompañado de l'Apa y Ina Martí, con la colaboración de los alicantinos Hugo Mas y en memoria de Ovidi Montllor, "quien me hizo cantar, cuando yo no pensaba en hacerlo y me ha ayudado mucho", ha explicado Muñoz.

Finalmente, la última de las tres actuaciones de despedida será en el Principal de València el día 10 de marzo, a la memoria de Toni Mestre, "porque casi todos los cantantes hemos cantado a Toni Mestre" ha dicho el protagonista. Y también con la colaboración de los valencianos Aitana Ferrer, Nacho Mañó, Melomans, Miquel Gil, Teresa Segarra y Amàlia Garrigós y como homenaje a Mari Carme Grau.