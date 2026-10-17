El Palau de la Música aumenta los abonados un 23% y logra el "récord" de 1.170 esta temporada

Palau de la Música de Valencia - AUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València inicia este sábado, 17 de octubre, la temporada de abono 2026/27 con 1.170 abonados, un 23,16% más que en la temporada anterior. Con este resultado, el auditorio "suma un nuevo récord y supera el entorno del millar de abonados en el que se ha situado en las últimas temporadas", destacan sus responsables en un comunicado.

La evolución positiva, agregan, se refleja asimismo en la venta de entradas sueltas. Durante los primeros quince días, la recaudación ha alcanzado los 457.319,50 euros, lo que representa un incremento del 96,35% respecto al mismo periodo de la temporada pasada.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha valorado estos resultados como "una muestra de la confianza del público en la programación y un estímulo para seguir trabajando en esta temporada especialmente significativa, en la que celebraremos el 40.º aniversario del Palau de la Música".

Por modalidades, se han registrado 511 abonos anuales, 282 del ciclo de la Orquesta de València, 53 de 'Et Musica et Anima', 241 del ciclo 'Piano' y 83 del 'Ciclo Beethoven'.

Llimerá ha destacado la respuesta al ciclo 'Piano', que reúne a figuras como Yuja Wang, Grigory Sokolov, Javier Perianes, Hélène Grimaud, Daniil Trifonov y Boris Giltburg. "La presencia de grandes intérpretes y la variedad de propuestas ofrecen al público numerosos motivos para disfrutar de la música en el Palau", ha señalado.

Finalmente, el director ha agradecido "la fidelidad de quienes nos acompañan cada temporada y la confianza de quienes se incorporan ahora", y ha subrayado que "estos resultados nos animan a seguir acercando la programación a nuevos públicos".

TEMPORADA DE ABONO ORQUESTA

De esta manera, la temporada de abono comienza este sábado con el concierto de la Orquestra de València, a las 19.00 horas, en la Sala Iturbi, que será dirigida por su titular, Alexander Liebreich, y que contará con la presencia del prestigioso compositor Helmut Lachenmann, que inicia su residencia en el auditorio valenciano.

Del autor alemán se interpretará 'Air, para percusión y orquesta', que tendrá a Alexej Gerassimez como destacado solista de percusión. El preludio de 'Tristán e Isolda' de Wagner y la 'Sinfonía Doméstica' de Richard Strauss completan este programa netamente alemán.

Previamente, a las 18.00 horas, en la Sala Rodrigo, Lachenmann y Liebreich ofrecerán una charla sobre el proceso creativo de la obra del compositor alemán, que moderará la subdirectora de Música, Nieves Pascual.