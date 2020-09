El Palau de la Música de València denuncia el robo de más de 5.000 euros de taquilla

El PP pedirá que se convoque un Consejo Rector del auditorio "de urgencia" y Cs asegura que pedirán "responsabilidades"

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El Palau de la Música de València ha denunciado ante la Policía Nacional la sustracción de más de 5.000 euros correspondientes al dinero de la taquilla, han confirmado a Europa Press fuentes del auditorio municipal.

Según ha adelantado la Cadena Ser, varios agentes de la Policía Científica vestidos de paisano estuvieron la semana pasada en el espacio cultural tratando de recabar pruebas que permitan resolver este robo.

Los responsables del Palau se percataron a la vuelta de las vacaciones de que faltaban unos 5.000 euros del dinero de la taquilla, por lo que se procedió a informar a los servicios jurídicos, que instaron a cumplir el protocolo en este tipo de casos e interponer la correspondiente denuncia ante la Policía.

Por su parte, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València ha anunciado que pedirá que se convoque un Consejo Rector del Palau de la Música de urgencia para que se informe tanto del robo de más de 5.000 euros de las taquillas en el mes de agosto.

La concejala del PP Julia Climent ha señalado que la situación del Palau, "con el cierre desde julio de 2019 por desprendimientos de los techos de la sala Joaquín Rodrigo, es la muestra más evidente de que el actual gobierno del alcalde Ribó y el PSPV actúa con descoordinación, lentitud e ineficacia".

"LAS PEORES PREVISIONES POSIBLES"

Climent ha recordado, en un comunicad, que recientemente el gobierno municipal anunció la adjudicación de la redacción del proyecto y han admitido que las obras no comenzaran antes del último trimestre de 2021. "Con estos plazos, se cumplen las peores previsiones posibles y el Palau de la Música no abrirá sus puertas, si no surgen nuevos impedimentos, hasta al menos principios de 2023", ha lamentado.

Para los 'populares' el Gobierno del Rialto "ha conseguido en un año que el Palau de la Música, sin director --en referencia a la sentencia que anula el nombramiento de Vicent Ros por la abstención de tres miembros del tribunal, cerrado y ahora con un robo de 5.000 euros".

Climent cree que la reapertura del Palau de la Música, "no ha sido prioritaria para el Ayuntamiento, ni antes ni después del estado de alarma", porque según ha insistido, "debería haber sido prioritaria porque está en juego el prestigio de un recinto cultural de primerísimo nivel en Europa".

También desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han criticado el robo. Su portavoz, Fernando Giner, ha reprochado la "falta de prudencia y seguridad" y ha aseverado que desde la formación 'naranja' exigirán responsabilidades.