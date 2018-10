El Patsecova complica la viabilidad de Intu Mediterrani

Publicado 19/10/2018 14:13:51 CET

El plan se somete por segunda vez a información pública después de una primera ronda de alegaciones y prevé estar aprobado en abril

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que sale este viernes por segunda vez a información pública, complica la viabilidad del proyecto de Intu Mediterrani, al limitar a 120.000 metros cuadrados "la superficie destinada a uso terciario comercial o a una mezcla de usos terciarios en los que el terciario supere este umbral", una cifra que hoy por hoy supera el centro comercial que se quiere construir en Paterna.

En concreto, el artículo 48 del Patsecova, relativo a grandes establecimientos comerciales señala que "no podrán obtener autorización autonómica los proyectos que supongan usos del territorio, de recursos, de infraestructuras, o que generen efectos de saturación incompatibles con los criterios de sostenibilidad que sustentan las medidas contenidas en el presente Plan. Salvo justificación suficiente y fehaciente en sentido contrario, se considera que no serán compatibles con estos criterios los proyectos que superen los 120.000 m2 de superficie destinada a uso terciario comercial o a una mezcla de usos terciarios en los que el terciario comercial supere este umbral".

Así lo ha resaltado este viernes el director general de Comercio, Natxo Costa, en un desayuno informativo en el que ha precisado que se podrán presentar alegaciones al Patsecova hasta el 19 de noviembre y ha confiado en que pueda la tramitación sea "muy ágil" y que el Consell pueda aprobarlo definitivamente como decreto el 26 de abril.

Según Costa, el proyecto de Intu Mediterrani ronda una superficie global de más de 700.000 m2 y la superficie comercial en este tipo de centros suele ocupar alrededor de un tercio, de modo que "las cifras no salen".

De hecho, en la actualidad "no hay ningún centro comercial en la Comunitat Valenciana que llegue a los 120.000 m2" de superficie comercial, ha aegurado. Nuevo Centro con 112.000 m2 sería el más grande, seguido de Bonaire con 109.000m2.

EL PATSECOVA "SÍ SERÁ VINCULANTE"

Además, el Patsecova --que se revisará cada diez años para adaptarse a la realidad del momento-- "sí será vinculante" una vez se apruebe y los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios deberán adecuarse a su normativa. "Los instrumentos de ordenación urbanística --precisa el texto-- deberán adaptarse en aquello que les afecte en el plazo máximo de 8 años desde su aprobación".

El documento precisa que "los planes urbanísticos y territoriales deberán adaptarse a las determinaciones y contenidos del Patsecova, excepto cuando estos hayan alcanzado la emisión del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico o resolución de informe ambiental o territorial estratégico, en el momento de entrada en vigor del Plan de Acción Territorial".

En este punto, Costa ha remarcado que si hasta la fecha los planes urbanísticos diferencian el suelo entre uso residencial, industrial y terciario, con la aprobación del Patsecova "se tendrá que diferenciar el uso terciario comercial".

Para que el proyecto de gran centro comercial y de ocio de Intu Mediterrani tuviera cabida en las condiciones actuales, el Ayuntamiento de Paterna tendría que tener su PGOU con todo listo en abril, antes de la aprobación del Patsecova, algo que Costa considera "imposible" por fechas. A partir de la entrada en vigor del Patsecova, tendrá que adaptarse a sus preceptos.

No obstante, el director general de Comercio ha matizado que "Intu Mediterrani sería posible si cumpliera alguno de los requisitos para ser declarado 'área de nueva centralidad comercial'. Y es que el Patsecova marca los requisitos y clasifica las áreas comerciales estratégicas en: áreas de nueva centralidad comercial; áreas de oportunidad comercial; áreas de dinamización comercial; o áreas comercialmente saturadas.

Así, "si dentro del entramado comercial de la Comunitat Valenciana interesara un centro comercial de 140.000 m2, cosa que a fecha de hoy no parece posible, pero a lo mejor en 10 años sí, la limitación no es absoluta", ha puntualizado Costa. Sin embargo, en estos momentos instalar un proyecto de las dimensiones de Intu Mediterrani en la "saturada" área metropolitana de Valencia "no hace falta ser Einstein para saber que sus víctimas tienen nombres y apellidos: El Osito, Parque Albán, Bonaire, Gran Turia, Vida Parc...", ha puntualizado.

UN PLAN "INATACABLE"

En todo caso, el director General de Comercio ha querido dejar claro que el Patsecova no se ha elaborado por Intu Mediterrani, sino que es un plan que lleva seis años en proyecto, que va más allá y que pretende regular el sector con visión de futuro.

No en vano se somete por segunda vez a participación e información pública, tras haber incorporado diversas alegaciones de la primera vez. Su intención es que el futuro decreto sea "inatacable" desde el punto de vista de la tramitación. "Lo contrario sería abocarse casi seguro a una batalla en los tribunales", algo que por otra parte no descarta que ocurra.

Los objetivos del Patsecova, ha recordado Costa, pasan por incrementar la importancia del sector comercial minorista, impulsar nuevo empleo de calidad en el sector del comercio, propiciar la diversidad comercial y la proximidad a los consumidores, fomentar un desarrollo comercial inteligente, sostenible y coherente, reducir la huella medioambiental del comercio y estimular el comercio responsable. Además, el Plan hace una "apuesta" importante por los centros comerciales urbanos y los centros históricos de carácter comercial.