Pau, el chatbot que resuelve dudas al alumnado que accede a la universidad

Pau, el chatbot que la Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha para mejorar la atención y solucionar las dudas del alumnado que se presentaba a las Pruebas de Acceso a la Universidad, ha atendido a más de 6.800 usuarios.

A principios del pasado mes de junio, la Politècnica presentaba el primer chatbot de las universidades valencianas y segundo de todas las españolas. De nombre Pau, su objetivo era mejorar la atención y solucionar las dudas del alumnado que se presentaba a las Pruebas de Acceso a la Universidad. Dudas del tipo ¿cuándo y cómo podré conocer mi nota de las PAU? o ¿puedo hacer la preinscripción sin tener mi nota de julio?.

Y las cifras de esta primera fase de aplicación del chatbot son "más que positivas": desde el pasado mes de junio, 6.809 usuarios han formulado alguna pregunta a Pau desde su ordenador --o cualquier otro dispositivo móvil--; se han generado más de 8.413 conversaciones y Pau ha enviado más de 24.700 mensajes, destaca la institución académica en un comunicado.

"Este chatbot supone un paso más en nuestra atención al alumnado. Es un plus para nuestra web, una iniciativa que va a mejorar mucho la relación entre el estudiante y nuestra universidad", destaca José Luis Cueto, vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la Universitat Politècnica de València.

Una de las características más importantes de Pau es la rapidez con la que es capaz de responder a las preguntas de los usuarios. En esta primera fase de implantación del chatbot, la duración media de las conversaciones ha sido de 51,7 segundos. Y ha destacado también por su mínimo porcentaje de error, que se sitúa en un 4'95%.

"PAU es muy práctico, porque podemos interactuar con él desde cualquier dispositivo. No ocupa espacio, no hay que actualizarlo y no hay que descargarlo. Y, además, resulta muy familiar para los estudiantes, totalmente acostumbrados a trabajar con este tipo herramientas", añade Virginia Vega, vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación de la Universitat Politècnica de València.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pau es un sistema de Inteligencia Artificial, un programa que, a partir de un corpus conversacional, es capaz de hablar con su interlocutor intercambiando mensajes con él. En este caso, la UPV trabajó previamente con una serie de estudiantes para generar ese corpus e incorporó aquella información que podría responder a las preguntas planteadas por los usuarios, siempre vinculadas a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

"A partir de esta información, Pau es capaz de resolver las dudas e incluso de ir aprendiendo sobre cuestiones que no sabe, gracias al machine learning -aprendizaje automático. Operativo las 24 horas del día, Pau es el resultado de la aplicación de la inteligencia artificial a las necesidades comunicativas actuales, y ha nacido con el objeto, sencillamente, de hacerle la vida más fácil a los estudiantes", añade Virginia Vega.

Una de las claves del éxito de Pau ha sido también su diseño. "Se trata de un personaje joven, simpático y que, desde el mismo nombre, evita que pueda ser asignado a ningún tipo de género. No hay duda de que el diseño ha sido un gran acierto", destaca Cueto.

Tras la buena acogida de esta pionera iniciativa en la Comunidad Valenciana, la UPV trabaja ya para ampliar los servicios de Pau, de forma que pueda responder a preguntas no solo vinculadas a admisión, preinscripción, etc. como este año.

"De cara al curso que viene, nuestra idea es ir incluyendo más respuestas, para que Pau sea todavía más operativo y pueda interactuar con más usuarios. De este modo, además, este chatbot nos permitirá mejorar también la atención presencial, porque en la medida que solucionamos dudas a través de él, aquellas consultas que recibimos directamente en la universidad las podremos atender mejor y con más tiempo", concluye José Luis Cueto.