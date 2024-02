Pere Baenas y Escif ultiman los detalles de la "icónica" falla municipal: "Rompe con todo lo que se ha visto"

La primera pieza, un gran pato amarillo, llegará a la plaza del Ayuntamiento este sábado con la Cabalgata del Ninot



VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Pere Baenas, junto al diseñador Escif, ultima los detalles de la falla municipal que se plantará el próximo mes de marzo en la plaza del Ayuntamiento de València, que llevará por lema 'Dos palomas, una rama'. Un proyecto "icónico", "universal" y "lleno de esperanza" que constituye "un llamamiento a la paz" y que, a su vez, promete "romper con todo aquello que se ha visto anteriormente".

La fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, y su corte de honor, junto con el presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, han visitado este miércoles el taller del artista fallero Pere Baenas en la localidad valenciana de Daimús.

Durante la visita, las máximas representantes de las fiestas falleras han podido comprobar, de la mano de Baenas y Escif, el estado en que se encuentra la falla municipal y los últimos detalles de la misma a pocas semanas de la 'Plantà'.

De hecho, varios de los 'ninots' ya se encuentran prácticamente pintados al completo y a falta de los últimos retoques, como varias de las escenas que rodearán a la figura principal --las dos palomas--.

En este sentido, este sábado por la tarde, cuando se celebrará la Cabalgata del Ninot, será el momento en que llegará a la plaza del Ayuntamiento de València la primera pieza de la falla municipal, un gran pato amarillo.

'Dos Palomas, una rama', del diseñador Escif y del artista Pere Baenas, es la falla municipal de 2024, un proyecto que "rompe con todo aquello que se ha visto anteriormente" y que, a su vez, constituye "un llamamiento a la paz", según han explicado sus creadores, que prometen "no dejar indiferentes a nadie".

UN MENSAJE DE PAZ

El proyecto, que consiste en dos palomas blancas que se encuentran frente a frente mientras sujetan una rama de olivo, conforma "un mensaje donde la paz y la guerra se mezclan para reflexionar sobre el momento que vivimos".

El elemento central son dos palomas blancas como "símbolo de la paz" que están enfrentadas como "símbolo de la guerra" por una rama de olivo, que alude de nuevo "a la paz". Así, busca transmitir la idea de "apropiarse de la paz para justificar la guerra", puesto que la guerra "se alimenta de la dualidad" y la paz "se alimenta de la unidad".

'Dos palomas, una rama' se pregunta si "quizá no hay luz en la sombra y ruido en el silencio", si "no existe pobreza dentro de la riqueza y enfermedad en la salud" y si tal vez "no dormimos todos, nosotros y ellos, bajo un mismo cielo", para concluir afirmando que "desde el prisma del universo todo es unidad", según detalla el proyecto.

Esta falla "clásica" recupera elementos ornamentales como las estructuras laterales de apoyo, la "monumentalidad imperante" de las figuras principales o el folclore vinculado a rescatar elementos "populares y cotidianos" de la cultura valenciana, en este caso con la representación de dos palomas que aletean en la plaza del Ayuntamiento.

A su vez, pretende transmitir imagen de una falla "vanguardista y actual", no solo por su lenguaje visual que "rompe con todo aquello que se ha visto anteriormente", sino también por la apuesta por un modelo "completamente responsable y sostenible con el medio ambiente".

A la figura principal --las dos palomas-- la rodearán una serie de escenas con mensajes "poéticos y muy visuales", en las que se reivindica "la ironía y la sátira" como "parte fundamental" del "lenguaje universal de las Fallas".

En definitiva, se trata de una falla "sostenible, arriesgada y muy simbólica", con propósito de ser "icónica", "universal" y "llena de esperanza", y que constituya "un llamamiento a una paz tan necesaria en los tiempos convulsos que vivimos".