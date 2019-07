Pérez Garijo considera que los Cies "no tendrían que existir": "Deberían cerrar, vulneran los derechos humanos"

Publicado 19/07/2019 11:51:01 CET

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha manifestado su rechazo a los Centros de Internamiento para Extranjeros (Cies) y ha considerado, en consecuencia, que "no tendrían que existir" porque se trata de lugares en los que se "vulneran totalmente los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos".

Pérez Garijo se ha pronunciado de este modo en una entrevista a Europa Press, a partir del reciente suicidio de un interno en el CIE de Zapadores, en la ciudad de València.

"Nosotros siempre hemos tenido la misma posición ante los Cies. Pensamos que no tendrían que existir, que se deberían cerrar porque vulneran totalmente los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos", ha manifestado la responsable autonómica y coordinadora general de Esquerra Unida (EUPV), que ha subrayado así su oposición a estos centros.

"Eso es lo que hemos defendido siempre y en esa línea siempre trabajaremos", ha asegurado. De este modo, y preguntada por la posición que mantendrá el Gobierno valenciano al respecto, Pérez ha señalado que "los Cies son competencia estatal, no competencia autonómica".

No obstante, ha comentado que "en lo que pueda corresponder al gobierno valenciano, que lamentablemente no es nada, defenderemos siempre el cierre de los Cies". "El Consell no es competente pero en los foros que se den y en las posibilidades que haya, siempre defenderemos el tema de que se cierren los Cies", ha agregado preguntada por la posibilidad de que el Gobierno valenciano presente ante el central alguna iniciativa en esa dirección.

Respecto al suicido de un interno en el Cies de València, Rosa Pérez Garijo ha afirmado que "lamentablemente, no es un hecho aislado" porque "lo que ha pasado, ha pasado en otras ocasiones".

La consellera ha explicado que la administración autonómica se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana "para tener una información lo más correcta posible" de lo ocurrido y conocer "cómo va evolucionando la investigación" abierta

"por parte del juzgado competente".