Pérez Llorca, sobre la edil del PP de Aldaia que criticó la gestión de la dana: "No lo comparto pero sí lo respeto"

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PPCV en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado no "compartir" la posición de la concejala del PP de Aldaia (Valencia) que ha comunicado su baja del partido a consecuencia de la "pésima gestión" de la catástrofe de la dana que han realizado "en general" las distintas administraciones.

"No la comparto pero sí la respeto", ha sostenido Pérez Llorca, en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, donde ha afirmado que él, como militante del partido que sigue "activo", siempre respeta "cualquier opinión" de cualquier integrante de la formación.

Sin embargo, ha matizado que hoy ha leído "alguna declaración" de esta edil en la que "no arremetía" solo contra la Generalitat, sino también contra "otras instituciones" como el Ayuntamiento de Aldaia --gobernado por el PSPV-- o el Gobierno de España. En cualquier caso, ha reiterado que no comparte la opinión de la concejala, pero sí que la "respeta".

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) --una de las localidades más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre-- Paula García comunicó recientemente su baja del partido a consecuencia de la "pésima gestión" de la catástrofe de la dana que han realizado "en general" las distintas administraciones.

"Me he dado de baja del PP porque soy del PP, porque no puedo darme de baja del PSOE porque no soy afiliada", esgrimió este lunes en declaraciones a Europa Press, en las que confirmó la información adelantada por Levante-EMV.