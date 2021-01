Pilar Lima aboga por una patente pública de la vacuna frente a "farmacéuticas privadas que tienen como fin el lucro"

"La cobertura temporal de la inmunidad y los efectos secundarios están por demostrarse, pero los beneficios para ellas están asegurados"

La coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, ha señalado este sábado que las vacunas contra el coronavirus son un "elemento de preocupación" ya que están "elaboradas por farmacéuticas privadas que tienen como fin el lucro" y, según ha defendido, "la patente de la vacuna debe ser pública y accesible para todos los países", por lo que "Podemos apuesta por una farmacia pública".

"Desde la cobertura temporal de la inmunidad hasta los efectos secundarios están por demostrarse pero los beneficios económicos para ellas están asegurados, al tiempo que blindada su irresponsabilidad legal en caso de que algo no marche bien en el futuro", ha aseverado.

Lima se ha pronunciado en estos términos durante el consejo ciudadano de Podem que se celebra este sábado y en el que la dirección de la formación propondrá que Pilar Lima sustituya a Naiara Davó como síndica del grupo de Unides Podem en Les Corts.

La dirigente de la formación morada ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la pandemia y ha lamentado que la situación sanitaria de la Comunitat Valenciana es actualmente "muy complicada" y está inmersa en "un auténtico drama", por lo que el "principal objetivo" de Podem debe ser "minimizar en lo posible la crisis sanitaria, económica y social", "sin perder de vista" que es una "fuerza de cambio".

Para Lima, "la tercera ola ha llegado como llegó la segunda": "En aquel entonces querían salvar el verano, ahora las fiestas, Navidad, Nochevieja, Reyes Magos". En su opinión el "intento no solo ha sido a costa de muchas vidas" sino también "infructuoso porque el consumo sigue hundido", pero además "este nuevo intento de salvar la economía lastrará la recuperación, pues augura al menos dos meses más de tasas altísimas de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, con las consiguientes restricciones".

DEFIENDE EL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

Bajo la premisa de que "sin salud no puede haber economía ni mucho menos recuperación", ha defendido que "superar la pandemia sin paralizar la actividad económica durante una cuarentena estricta no solo no es posible" sino que lleva a su "extensión exponencial". Por ello, ha insistido en la petición de Podem de "volver a la fase 0 en la Comunitat Valenciana" con un "confinamiento domiciliario".

En este contexto, Pilar Lima ha señalado que el "único elemento de alivio es el inicio de la vacunación, aunque lo cierto es que hasta el segundo trimestre su efecto no será palpable" y "pasarán meses hasta que las personas vacunadas sean más de las que se han contagiado".

"Elemento de preocupación aparte son las propias vacunas, elaboradas por farmacéuticas privadas que tienen como fin el lucro. Desde la cobertura temporal de la inmunidad hasta los efectos secundarios están por demostrarse, pero los beneficios económicos para ellas están asegurados al tiempo que blindada su irresponsabilidad legal en caso de que algo no marche bien en el futuro. La patente de la vacuna debe ser pública y accesible para todos los países. Podemos apuesta por una farmacia pública", ha manifestado Lima.

LA VACUNACIÓN EN LA COMUNITAT, "EJEMPLO PARA EL PAÍS"

La coordinadora de Podem ha puesto en valor el "gran trabajo" de la Conselleria de Sanidad "con un 85% de vacunas administradas", una labor que "es un ejemplo para todo el país" y ha resaltado la "responsabilidad" de la ciudadanía y el "heroísmo" del personal sanitario.

Además, ha recalcado que durante la pandemia se ha "visto mejor que nunca lo que ya sabíamos": "Que los cuidados son una actividad esencial para el sostenimiento de la vida" aunque con trabajos "precarizados", "hechos mayoritariamente por mujeres, por lo que ha llamado a "poner la centralidad de los cuidados" en la acción política y "dignificar los trabajos feminizados" con mejores salarios y condiciones.