Pistoletazo de salida al 26M con ilusión, mirada de futuro y "hambre de ganar"

Actualizado 10/05/2019 13:38:05 CET

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida, PP y Ciudadanos (Cs) dieron este jueves por la noche el tradicional pistoletazo de salida a la campaña electoral de las municipales y europeas del 26M con "ilusión y alegría", una mirada al futuro, "hambre de ganar" y ganas de "seguir desgastando la suela de los zapatos" en cada ciudad.

València acogió los actos centrales de algunos partidos con los líderes autonómicos, desde la cena-fiesta de Compromís con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, al mitin de los 'populares' con su jefa, Isabel Bonig, o a la pegada de carteles de Podem con el secretario, Antonio Estañ. Mientras tanto, los candidatos 'naranjas' pegaron carteles ante el Tribunal de las Aguas.

Hasta Alicante se desplazaron el candidato de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, para otra pegada simbólica de carteles, mientras que el 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, celebró en Elche el arranque de campaña de los socialistas.

A dos semanas del 26M, algunos de los aspirantes a la Alcaldía de València coincidieron en que en estos comicios solo hay dos opciones en juego: "el gran dilema de mirar adelante o al pasado" --como manifestó el alcalde, Joan Ribó (Compromís)-- o "una ciudad en la que cabemos todos frente a otra excluyente" para la candidata socialista, Sandra Gómez.

Pero Ribó hizo hincapié en su intención de "continuar construyendo una València de progreso que mira al futuro", tras "dejar de estar en el mapa de la corrupción para ser una ciudad preciosa que reivindica su solidaridad por todo el mundo". "No tenemos miedo a nadie, a ningún partido, sea de donde sea", recalcó, y apostó por un proyecto de continuación del Govern de la Nau con la confianza de los resultados de Compromís en la ciudad en las autonómicas del 28A.

Oltra le respaldó en la cena de hermanamiento en la calle y coincidió en que el 'cap i casal' es "una ciudad viva, dinámica y que empieza a estar orgullosa de su historia, de su presente y mira decididamente al futuro". "'Jo amb Ribó' el 26, pero también el 27, 28 y todos los días de la vida", reivindicó al hilo del lema de campaña.

Como candidato de Compromís a la UE, Jordi Sebastià recordó que este 9 de mayo era el Día de Europa y llamó a garantizar la presencia de un "lobby valenciano" en el Europarlamento "contra la gran coalición entre PP, PSOE y Cs que provoca que gran parte de Europa no se sienta representada". También para llevar una "ola feminista y verde" y para que "obligue a España a respetar el Corredor Mediterráneo como prioridad".

De los socialistas, la aspirante a alcaldesa de València, Sandra Gómez, advirtió que "no son unas elecciones más" ni una contienda entre partidos, sino entre "dos formas de ver la sociedad". Ante ello, llamó a que "todo el mundo vaya a votar igual que toda España se movilizó el 28A para parar a la extrema derecha", en lo que cree que "el PSOE es clave". "Me comprometo a no volver a estar en esta situ, no resistir y ser la alcaldesa de todos para desterrar la crispación", garantizó.

Y de la tercera 'pata' del gobierno de la Nau, la candidata de Podem, María Oliver, apeló a la "valentía" y subrayó que "la València que cuida es la València verde". "No tenemos un planeta B como no tenemos una València B", ilustró, con la meta de actuar contra el cambio climático y "detener la destrucción del territorio".

EL PP SE VE "MÁS CERCA QUE HACE CUATRO AÑOS"

Como candidata 'popular', Mª José Català, aseguró desde la céntrica avenida del Regne de València --"un lugar castigado por las imposiciones de Ribó"-- que su opción es "la mejor posible, con gente preparada y que conoce y siente pasión por esta maravillosa ciudad". "Hoy estamos mucho más cerca que hace cuatro años", defendió, con lo que el PP volvería a la Alcaldía tras el histórico cambio de gobierno de 2015.

Arroparon a Català tanto el eurodiputado y candidato del PPE Esteban González Pons como la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que invitó a sus filas a "salir con hambre de ganar" en los ayuntamientos. También sostuvo que "en València hay solo dos opciones: o se queda Ribó y se quedan los populistas y la extrema izquierda y seguimos con esta decadencia o llega María José para conseguir la segunda transformación".

Por parte de Cs, el aspirante a alcalde, Fernando Giner, mostró su voluntad de convertir la capital del Túria en "la ciudad de referencia, cómoda y abierta que todos desean" y de "seguir desgastando la suela de los zapatos para hablar con el mayor número posible de personas". "A la València en blanco y negro de Ribó le quedan 15 días", sentenció junto al candidato europeo, José Ramón Bauzá, y los diputados nacionales María Muñoz y Vicente Ten.

ALICANTE Y CASTELLÓ

Paralelamente, en la capital alicantina, Compromís fue el partido con más agenda en las horas previas al inicio de campaña, mientras que PSPV y PP fueron los únicos que realizaron una pegada tradicional a medianoche y Cs optó por una virtual.

El alcalde y candidato a la reelección por el PP, Luis Barcala, sacó pecho de un año en el que cree que han demostrado de lo que son "capaces: Un gobierno estable, sensato, que ha llevado la normalidad a Alicante después del desastre del tripartito"

Del PSPV, el aspirante alicantino y director del Teatro Principal, Paco Sanguino, afirmó que Alicante "necesita" el proyecto socialista para "gobernar bien, que es lo que le hace falta a la ciudad, y uniendo todas las sensibilidades".

Y de Compromís, Natxo Bellido, defendió en la serie de actos que organizó la coalición que salen "a ganar y ser parte clave en el futuro gobierno progresista" con un programa que fija las "estrategias" de futuro.

Frente a esta agenda ajetreada, Maria del Carmen Sánchez (Cs) programó una simulación de pegada de carteles y Xavi López (Unides Podem-Esquerra Unida) hizo lo propio en la plaza Palmeretes antes del acto con el candidato autonómico.

En Castelló, la alcaldesa y candidata socialista, Amparo Marco, llamó a que la gente se "sume a favor del progreso" y a su propuesta "sensata frente a las extremistas de derecha e izquierda". De Compromís, Ignasi García, destacó que son "conscientes de que tienen el mejor equipo de hombres y mujeres para gobernar la ciudad" y que salen "a ganar", mientras Fernando Navarro (Podemos-Castelló en Movimient-EU) marcó como objetivo transmitir la necesidad de "revalidar la mayoría progresista".

Por parte de la oposición, la aspirante del PP a la Alcaldía de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, apostó por "devolver un gobierno para todos, sin sectarismos y sin imposiciones tras cuatro años perdidos". Y de Cs, Alejandro Marín-Buck, adelantó que hará una "'runner' campaña" a pie de calle para conocer las inquietudes de los castellonenses.