Compromís ganaría las elecciones en València seguido del PSPV y el PP, que cae al tercer puesto, según el CIS

Actualizado 09/05/2019 16:40:06 CET

La coalición que lidera Joan Ribó lograría entre 9 y 11 escaños, los socialistas, entre 6 y 8, y el PP bajaría de 10 a entre 6 y 7

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La coalición Compromís ganaría las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en la ciudad de València, seguida del PSPV-PSOE, que mejoraría su posición con respecto a la cita electoral de 2015, y el PP, que dejaría de ser la fuerza más votada en la capital valenciana, según se desprende del macrobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborado para estos comicios.

De este modo, el cabeza de lista de Compromís y actual alcalde de València, Joan Ribó, se mantendría como primer edil, y prosperaría su idea de reeditar el Govern de La Nau, el ejecutivo local que preside desde 2015 y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú --Podemos se incluía en esta coalición en las pasadas elecciones--. En cuarto lugar se colocaría el 26 de mayo Ciudadanos y en quinto Unides Podem-Esquerra Unida, mientras que Vox aparece en sexto puesto.

Los resultados del Cs señalan que, en cuanto a estimación de escaños, que Compromís lograría en estos comicios entre 9 y 11 concejales; el PSPV-PSOE, entre 6 y 8; el PP, entre 6 y 7, frente a los diez con que cuenta en la actualidad; Ciudadanos, entre 6 y 7; Unides Podem-Esquerra Unida, entre 3 y 4, y Vox, entre 1 y 2.

La estimación de voto que recoge la encuesta (en porcentaje sobre voto válido) para las elecciones locales del 26 de mayo, es de un 26,5 por ciento para Compromís; de un 19,5 por ciento para el PSPV-PSOE; de un 17,2 por ciento para el PP, y de un 13,6 por ciento para Ciudadanos. En este apartado, Unides Podem-Esquerra Unida logra un 10,9 por ciento y Vox, un 7,7 por ciento.

CONCEJALES EN 2015

En las últimas elecciones municipales, las 2015, de los 33 concejales que conforman la corporación local del Ayuntamiento de València, el PP, como fuerza más votada entonces, consiguió diez; Compromís, nueve; Ciudadanos, seis; el PSPV-PSOE, cinco, y València en Comú (en la que se incluía Podemos), tres.

Tras aquellas elecciones el pacto entre Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú dio el gobierno local a estas tres formaciones, con Joan Ribó a la cabeza como primer edil. El PP perdió el ejecutivo municipal tras 24 años al frente.

La encuesta del CIS para conocer los resultados electorales del 26M en València se ha realizado sobre una muestra de 479 personas entre los pasados 21 de marzo y 23 de abril, antes de celebrarse los comicios generales en toda España y los autonómicos en la Comunitat Valenciana.

Los resultados del sondeo del CIS precisan que en la próxima cita electoral, sumando voto más simpatía, Compromís lograría para el Ayuntamiento de València el 25,7 por ciento de los votos; el PSPV-PSOE, el 17,7 por ciento, y el PP, el 14,4 por ciento. Asimismo, Ciudadanos, obtendría el 11,9 por ciento; Unides Podem-Esquerra Unida, el 6,7 por ciento, y Vox, el 3,3 por ciento.

Por lo que se refiere a la intención de voto de los vecinos de la capital valenciana para el 26M, el macrobarómetro del CIS ofrece como resultado las mismas posiciones. Así, Compromís se seguiría situando como primera fuerza con un 24 por ciento; el PSPV-PSOE como segunda, con un 13,6 por ciento, y el PP como tercera, con un 11,1 por ciento.

En este caso, Ciudadanos aparece de nuevo en cuarta posición, con un 8,8 por ciento; Unides Podem-Esquerra Unida en quinto puesto, con un 5 por ciento, y Vox en sexto, con un 3,3 por ciento.

IR A VOTAR

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas señala también que preguntados por si piensan ir a votar en las próximas elecciones municipales, el 88,1 por ciento de los votantes de València afirma que lo hará con toda seguridad, mientras que el 4,8 dice que probablemente sí y el 1,5, probablemente no. A estos se suma un 4 por ciento que responde que no acudirá a las urnas con toda seguridad y un 1,7 por ciento que aún no lo tiene decidido.

Por otro lado, preguntados por si ya tienen decidido su voto, la mayoría de los electores de València indica que sí, frente a un 27,9 por ciento que apunta que no; un 0,2 por ciento que no sabe y un 2,2 por ciento que no contesta.