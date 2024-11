El Pleno de Alicante da luz verde a la aprobación inicial de la nueva tasa de basuras y la Zona de Bajas Emisiones

La ausencia por paternidad del concejal Mario Ortolá (Vox) permite a Barcala (PP) desempatar en el impuesto con su voto de calidad

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde, en la sesión ordinaria de este martes, a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos --nuevo impuesto de basuras-- y la de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La primera ha salido adelante con el voto de calidad del alcalde Luis Barcala, tras haberse producido un empate entre los concejales del PP --14 a favor-- y de casi toda la oposición, conformada por PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem --14 en contra--, ya que el concejal de Vox Mario Ortolá no ha podido asistir a la sesión por paternidad.

Antes de someter a votación la ordenanza, el concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha insitido en que se ha elevado al Pleno "una propuesta cambiada respecto a la inicial de la distribución de los costes en las viviendas según el valor catastral por metro cuadrado, más coincidente entre los grupos municipales".

Según Gallego, se basa en "aplicar un 42 por ciento de descuento sobre la media a todas las viviendas de menor valor catastral, las de menos de 300 euros por metro cuadrado, en lugar del 20% inicial, y trasladar esos 13 o 14 euros anuales de diferencia a las viviendas de mayor valor, de más de 500 euros por metro cuadrado".

"TASA INJUSTA"

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha indicado que su coalición vota en contra de esa propuesta de la nueva tasa de basuras al considerarla "injusta" porque "no penaliza a las personas que más contaminan" y "establece la carga sobre más del 80% sobre los domicilios y solo un 17% sobre las actividades económicas, mientras se sabe que se multiplica por tres la generación de residuos en los negocios más que en los domicilios".

"Han decidido no gravar a las viviendas vacacionales de alquiler, no reducir la tasa a las viviendas que hagan compostaje doméstico o comunitario, no bonificar a las personas que reducen por separación en cartón, en vidrio y en envases ligeros, ni a familias en riesgo de exclusión. El cálculo es erróneo. La nueva tasa llega tarde y mal. Tenía que haberse actualizado en 2022", ha añadido Mas.

Asimismo, el portavoz del EU-Podem, Manolo Copé, ha justificado su voto en contra en que "esta tasa sigue sin diferenciar entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos y genera una carga todavía muy injusta y desproporcionada sobre quienes menos tienen". También ha remarcado que su grupo municipal ha sido "el único que ha presentado una enmienda a la totalidad para que fuera mejor cualitativa y cuantitativamente".

"Entendemos que esta ordenanza va a producir un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva y, por eso, solicitamos en su momento su retirada. Agradecemos el tono, la cordialidad en el diálogo y el intento de buscar soluciones de consenso, si bien no han sido posibles", ha destacado Copé.

Por su parte, las portavoces del PSPV y Vox, Ana Barceló y Carmen Robledillo, respectivamente, no han realizado intervenciones sobre la ordenanza que regula la nueva tasa de basuras.

"ORDENANZA FANTASMA DE ZBE"

El Pleno también ha sacado adelante la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ZBE, pactada entre PP y Vox, y que no contempla sanciones ni restricciones al tráfico. En concreto, ha recibido 17 votos a favor por parte de estas dos formaciones y once en contra de los ediles de PSPV, Compromís y EU-Podem.

El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, se ha referido a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, "que establece la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad y que incluyan el establecimiento de ZBE" y al Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, en el que se estipula que estas zonas "las deben delimitar y regular las entidades locales".

Villar ha apuntado que el objetivo de esta ordenanza es "incrementar la seguridad vial y la convivencia entre los distintos medios de transporte, garantizar la protección de la salud de las personas, mejorar sustancialmente la calidad del aire e incidir en la sostenibilidad medioambiental".

"También busca garantizar el principio de proporcionalidad y solo recoger aquellas cargas o restricciones estrictamente necesarias para cumplir las razones de interés general e imponer el menor número posible y de la forma menos restrictiva para los derechos de las personas. Esta ZBE se orienta al fomento de la movilidad sostenible, a desincentivar las alternativas más contaminantes y a la educación ciudadana", ha sentenciado el vicealcalde.

PSPV y Vox tampoco han intervenido. Quienes sí lo han vuelto a hacer han sido los portavoces de Compromís y EU-Podem. Mas ha asegurado que "habría votado que sí a la propuesta de ZBE planteada por el exconcejal de Tráfico y 'popular' José Ramón González, "que establecía la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento y parte de la Rambla, así como grandes anillos y manzanas también en la calle Gerona, el Teatro y la Plaza de la Montañeta, que fueron pactados con Compromís y su Concejalía".

"22 barrios iban a ser afectados por varios anillos que iban a restringir, en parte, el tráfico. Ustedes han tirado a la basura un proyecto que era bueno porque han tratado con Vox, que niega la contaminación y el cambio climático", ha agregado el portavoz de Compromís.

Con esta ordenanza de ZBE, ha continuado Mas, se va a establecer que en esta ciudad "se pueda circular cuando dé la gana, lo que no garantiza una movilidad universal". "Han hecho una ordenanza que es fantasma, que no sirve para nada, que no va a beneficiar la calidad de vida de la gente, que va a aumentar la contaminación del tráfico y la acústica, que no va a tener en cuenta al pequeño comercio", ha criticado.

Por su parte, Copé (EU-Podem) ha destacado que en la Comisión de Presidencia previa al Pleno para abordar la ordenanza de ZBE, los representantes del PSPV, Compromís y EU-Podem abandonaron la reunión "porque no se aportó un calendario de aplicación ni informes de impacto económico".

"Solicitamos también la ampliación del plazo de presentación de enmiendas y se denegó. Se han hecho oídos sordos a las aportaciones que han hecho las entidades respecto a esta ordenanza y han pasado el rodillo a las que desde la oposición intentamos registrar, mientras se basan en supuestos criterios técnicos que entendemos desde nuestro grupo como políticos", ha sentenciado el portavoz de EU-Podem.

VÍCTIMAS DE LA DANA

El Pleno ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la DANA, que ha azotado sobre todo a la provincia de Valencia con víctimas mortales y desaparecidos. La sesión ordinaria celebrada este martes fue aplazada por la catástrofe.

Barcala ha recordado que "la junta de portavoces acordó por unanimidad que todos los grupos retiraran las iniciativas que no fueran estrictamente imprescindibles y que se correspondieran con los expedientes en tramitación, bien por una cuestión de plazos".