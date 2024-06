El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba por unanimidad el Plan Planifica con 133,4 millones y 265 actuaciones

PP, PSPV y Compromís aprueban una moción en apoyo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, con el rechazo de Vox

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad el Plan Planifica, de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante, para el periodo 2024-2027, tras un debate en el que PSPV y Compromís han acusado de "electoralismo" al PP.

Así se ha acordado de forma unánime en la sesión plenaria ordinaria del mes de junio, que se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género.

El Plan Planifica 2024-2027 incluye la ejecución de 265 proyectos en los municipios de la provincia, con una inversión total de 133.471.210 euros.

Al respecto, la diputada del PSOE Isabel López ha censurado que es un plan que "se vende a bombo y platillo", pero que tiene "acelerones y frenazos". En este sentido, ha acusado al equipo de gobierno del PP de "electoralismo", puesto que ha afirmado que el plan se aprobó en 2023 "en pleno periodo previo a las elecciones" y un año después llega esta resolución "también a escasos días de otro periodo electoral".

"Creo que los ayuntamientos necesitamos otra cosa más allá de acelerones y frenazos. Al final, los que salen perdiendo son los vecinos, porque hay muchos proyectos que ejecutar y creo que no es justificable que haya pasado un año", ha censurado.

El diputado de Infraestructuras, Antonio José Bernabeu, ha defendido los tiempos, ya que la presentación de solicitudes ha estado abierta hasta octubre de 2023 y se han presentado muchos proyectos que han debido ser valorados, así como subsanar deficiencias y "también tras reajustes debido a cambios en algunas corporaciones y proyectos".

Asimismo, ha destacado que han dado un plazo de 20 días para los municipios que decidan modificar alguna petición, así como para las seis localidades que presentaron fuera de plazo. "Como la función de la Diputación es estar al lado de todos, abrimos este plazo. Creo que el tiempo es el adecuado. Ahora empezamos con la ejecución, el primer año para licitar y redactar proyectos y empezar a ejecutar en 2025", ha detallado.

Por su lado, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha recalcado que su grupo advirtió de que los cambios en las corporaciones provocarían cambios de proyectos. "Ya dijimos que era una barbaridad que se hiciera el plan antes de elecciones, porque las nuevas corporaciones son las legítimas para el plan de esta legislatura. Es una de las grandes decisiones electoralistas de Carlos Mazón" --anterior presidente de la Diputación y actual 'president' de la Generalitat--, ha censurado.

OTROS ACUERDOS APROBADOS

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la modificación de bases del Plan +CERCA 2023, por nuevo plazo de ejecución de obras y presentación de los justificantes de gasto, y nueva forma de pago. Al respecto, López (PSPV) ha instado a "hacer una reflexión para revisar las bases de subvenciones y que sean una respuesta a municipios", puesto que a su juicio "hay cosas que mejorar" y ha pedido convocar una comisión para "estudiar y reflexionar sobre qué no funciona y qué podría funcionar mejor".

Bernabéu ha afirmado que han realizado esta modificación de bases porque "se han cambiado las normas del juego" y ha sostenido que esta variación "se hace para ayudar a los municipios y estar cerca de ellos".

Entre otros asuntos aprobados por unanimidad, el Pleno ha dado luz verde a la adjudicación del contrato del concurso de anteproyectos arquitectónicos para el Centro de Congresos de la ciudad de Alicante.

DÍA DEL ORGULLO

Por otra parte, en las mociones fuera del orden del día, se ha aprobado una conjunta formulada por los grupos popular, socialista y Compromís en apoyo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, quienes han lamentado no poder proponerlo como declaración institucional, ante el rechazo de Vox.

La diputada socialista Raquel Marín ha resaltado que el Día del Orgullo "ha servido históricamente a las personas del colectivo para visibilizar su demanda de libertad e igualdad, su demanda de ser libres e iguales, sin miedo, sin ataduras y sin restricciones".

La diputada de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Cooperación y Voluntariado, Loreto Serrano, ha defendido el trabajo de instituciones como la Diputación para que el colectivo LGTBI "se sienta representado". "Creo en la familia, pero ¿cuándo dentro de una familia no existe una persona LGTBI o diferentes formas de ver la sexualidad? Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra", ha sostenido.

Por su lado, la portavoz de Vox, Gema Alemán, que ha votado en contra, ha afirmado que este evento es de "unos lobbies y partidos políticos que lanzan a sus activistas al insulto a otras ideas, la burla hacia sentimientos religiosos y la repetición de consignas sectarias, con niños asistiendo a espectáculos de mal gusto que no tienen por qué ver a su edad".

En el Pleno también se han planteado dos mociones de Vox, una de apoyo a la ganadería caprina y para incentivar la actividad económica del sector ganadero y otra para denunciar las consecuencias del Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. Ambas han sido rechazadas, tras contar con el 'no' de PP, PSPV y Compromís.