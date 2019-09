Podem y Compromís piden parar la ampliación de la V-21 y el PSPV defiende que es "mínimamente intrusiva"

Publicado 25/09/2019 13:27:21 CET

El Forn de Barraca agujereado PER L'HORTA

La propuesta de Unides Podem solo logra el apoyo de Compromís en Les Corts y divide a los socios del Botànic II

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unides Podem-Esquerra Unida ha presentado este miércoles en Les Corts una propuesta de urgencia para exigir al Gobierno central la paralización de la ampliación de la V-21, aunque finalmente no ha salido adelante al contar solo con el apoyo de Compromís.

El PSPV, tercer socio del gobierno valenciano del Botànic II, ha rechazado esta proposición no de ley (PNL) de tramitación inmediata --tiene que sumar a toda la cámara para salir adelante-- porque cree que la actuación es "mínimamente intrusiva" y que respeta tanto la Ley de la Huerta de València como su Plan de Acción Territorial de Protección, aprobados la pasada legislatura por el Botànic.

De hecho, el síndic socialista, Manolo Mata, ha asegurado en declaraciones a los medios que la postura de Podem y Compromís se debe al "clima electoral" del 10N y ha negado que la histórica alquería Forn de Barraca --en Alboraia (Valencia), con demolición prevista por las obras en la V-21-- sea "estrictamente necesaria para salvar la huerta".

En concreto, la propuesta de Podem instaba a Les Corts a que se dirigieran a la Generalitat para que exigiera al Ministerio de Fomento "la paralización de unas oras que son inútiles desde el punto de vista del tráfico y del propio proyecto", además de suponer "un importante impacto medioambiental".

"No se entiende que el PSPV continúe con macroproyectos de obras públicas que perpetúan el legado del PP, al que desde luego no le interesaba el medio ambiente", ha denunciado en los pasillos la diputada Beatriu Gascó, para rechazar la postura del Gobierno "sobre todo teniendo un ministro valenciano", el de Fomento en funciones, el socialista José Luis Ábalos.

La parlamentaria 'morada' ha recordado que el propio Ábalos "dijo que solo si el Gobierno valenciano pedía la paralización lo haría" y ha criticado que "su propio grupo se haya negado, por lo menos a instarlo al Consell, a (Ximo) Puig --'president' de la Generalitat -- y a escuchar la voz de los valencianos".

Ha lamentado al respecto que "el otro día se derrocó la alquería Bayarri, de más de 200 años". "Estamos poniendo bajo tierra nuestro patrimonio histórico y lo que significa la huerta: nuestro patrimonio como pueblo", ha advertido, en lo que ve "la represión de los labradores valencianos que lucharon contra Napoleón".

Por contra, la representante de Podem ha defendido que es posible "otro modelo de transporte público y de ciudad" en lugar de "continuar poniendo cemento sobre un bien tan importante como la huerta". Y ha recordado que las demoliciones de alquerías coincidan con la 'Semana Global de Acción por el Clima', en la que "los jóvenes piden que las administraciones piensen en las futuras generaciones".

COMPROMÍS TACHA EL PROYECTO DE "CATASTRÓFICO"

De Compromís, el diputado Josep Nadal ha mostrado el apoyo de su grupo a la propuesta de Podem y a "toda la gente que está defendiendo la huerta y resistiendo en el Forn de Barraca", donde varios vecinos han acampado desde la semana pasada en señal de protesta contra su derribo.

Ha denunciado que la ampliación de la V-21 "era un proyecto del PP que prácticamente estaba olvidado en el cajón", por lo que ha reprochado a Ábalos que "lo primero que hiciera como ministro de Fomento fuera recuperarlo". "Una decisión catastrófica y que no hace falta para nada en la movilidad de València", ha subrayado.

En esta línea, Nadal ha llamado a poner en marcha "cambios legislativos profundos" durante esta legislatura, con el objetivo de que "grandes infraestructuras como autovías, puertos y aeropuertos no estén por encima del medio ambiente". Ha advertido que "es una de las causas por las que nos estamos cargando el planeta".

PSPV VE "POSTUREO" Y CLIMA ELECTORAL

Por su parte, el portavoz socialista ha justificado la negativa de su grupo afirmando que el proyecto de ampliación "está licitado, adjudicado y no es ningún drama".Ha achacado la petición de Podem a "que cuando uno empieza a gobernar hay algo de 'postureo' que no tiene mucho sentido" y a "el clima electoral de grupos que han sido responsables y corresponsables de salvar la huerta".

Gracias a las medidas del Botànic, ha asegurado que "se han salvado cuatro millones de metros cuadrados de huerta y cien construcciones", algo en lo que ha recordado que estaban "de acuerdo" los tres socios de gobierno en la pasada legislatura.

Ha defendido que "el Ministerio ha llegado hasta donde tenía que llegar, en coordinación con la Ley de la Huerta y el Plan de Acción Territorial". Normas que "reducen la afección --de la ampliación-- en la huerta en un tercio" y que suponen, según él, que "quedan 60.000 m2 que pueden estar en peligro por la V-21".

"En vez de felicitarnos por salvar cuatro millones de metros, estamos hablando de 60.000 m2 que no alteran en absolutamente nada, que son importantes pero no estrictamente necesarios", ha recalcado, pues cree que el Forn de Barraca es "una construcción que no tienen ningún interés arquitectónico". Ha apuntado que "la familia ha sido indemnizada y cobró lo que le correspondía cuando fue expropiada".

También ha hecho notar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alboraia "cumple estrictamente" la normativa autonómica, aprobada "con el aplauso de todos los grupos en defensa de la huerta", y que la V-21 contará "con un carril bus y con otro como máximo para vehículos con dos ocupantes".

Mata ha instado así a Podem y Compromís a "ser sensatos" con este tipo de actuaciones e ir más allá de "posiciones estéticas": "Está muy bien ponerse pegatinas, ir a protestas, estar en campaña electoral o creer en los mundos de 'yupi', pero hay que ser corresponsable con las decisiones que tomamos todos". Y se ha preguntado cómo pueden rechazar la ampliación y estar a favor de la liberalización de la AP-7.

Por todo ello, ha sostenido que defender la huerta "no es tan sencillo como una PNL; tiene mucha responsabilidad, un coste económico...". "Ojalá esté siempre vacía la V-21, eso querrá decir que la sociedad valenciana ha respondido y tiene otras expectativas de movilidad", ha remachado.