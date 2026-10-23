La Policía local desplegará 320 efectivos para garantizar la seguridad y movilidad durante el Medio Maratón de València

LA POLICÍA LOCAL DESPLEGARÁ 320 EFECTIVOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA MOVILIDAD DURANTE EL MEDIO MARATÓN - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València desplegará un dispositivo especial de 320 efectivos con motivo de la 35ª edición del Medio Maratón, que se celebrará el próximo domingo, 25 de octubre, y reunirá a 25.000 corredores, entre ellos 130 atletas de élite de diferentes nacionalidades.

La prueba, organizada por la Sociedad Deportiva Correcaminos junto con la Fundación Trinidad Alfonso Zurich, forma parte del calendario internacional de World Athletics y cuenta con la distinción Gold Label.

La orden de servicio contempla 320 efectivos policiales destinados al conjunto del dispositivo, que no se limita a la mañana de la carrera, sino que incluye actuaciones previas, desde varios días antes del evento, y posteriores, hasta la completa retirada de las infraestructuras, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

El mayor despliegue se producirá el domingo, cuando 215 efectivos prestarán servicio directamente en el operativo durante las horas centrales de la prueba. De ellos, 190 policías se encargarán específicamente de la vigilancia y la regulación del tráfico, así como de ejecutar los cortes parciales y totales necesarios a lo largo del recorrido. A estos se sumarán los efectivos destinados a la cabeza de carrera, las zonas de salida y meta, los principales accesos y otros puntos estratégicos.

La Policía Local tendrá como principales cometidos garantizar la seguridad de los corredores y corredoras y del público, ordenar y regular el tráfico, facilitar la movilidad de peatones y vehículos y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

El dispositivo contará con efectivos de distintas comisarías de proximidad, de la USAP y de la Unidad de Seguridad Vial así como con personal operativo distribuido a lo largo de todo el trazado. La carrera comenzará a las 8:25 horas, con siete salidas escalonadas, hasta completar los 25.000 participantes. La finalización de la prueba está prevista alrededor de las 12:20 horas.

El recorrido de 21,097 kilómetros atravesará buena parte de la ciudad. Partirá de la avenida de Tarongers y pasará por Alfauir, Primat Reig, Cavanilles, Menéndez Pidal, Ferran el Catòlic, Ramón y Cajal, Guillem de Castro, Blanqueries, plaza de Tetuan, calle de la Pau, plaza de L'Ajuntament, Xàtiva, Colón, Navarro Reverter, Jacinto Benavente, L'Albereda, Menorca y la fachada marítima, para regresar a la avenida de Tarongers.

AFECCIONES A LA MOVILIDAD

La Policía Local de Valencia ha elaborado un plan especial de movilidad con motivo del Medio Maratón con el objetivo de garantizar la seguridad vial, ordenar los desplazamientos y reducir al máximo las afecciones a la circulación de vehículos y peatones.

Las principales afecciones a la movilidad comenzarán a partir de las 22:00 horas del viernes, 23 de octubre, cuando se realizarán cortes de tráfico para permitir el montaje de vallados e infraestructuras en la zona de salida y meta, situada en la avenida de Tarongers.

El domingo, 25 de octubre, destaca el corte del acceso en superficie a València por la V- 21, en sentido de entrada a la ciudad, entre las 4:30 y las 10:15 horas. Durante este período, el tráfico se desviará por el interior del túnel, tanto en sentido de entrada como de salida.

Asimismo, la circulación del tranvía (líneas 4 y 6) quedará interrumpida entre las 6:40 y las 12:00 horas. Los principales cortes de tráfico motivados por la carrera comenzarán a partir de las 7:45 horas y se irán ampliando conforme avance la prueba. Con anterioridad, se realizarán cortes puntuales en diferentes vías para permitir el montaje de vallados y otras infraestructuras necesarias para su desarrollo.

La reapertura de las calles se llevará a cabo de manera progresiva, conforme avance la carrera y finalicen las tareas de limpieza y retirada de vallados. El objetivo es recuperar la normalidad circulatoria lo antes posible y sin comprometer la seguridad de los participantes ni del público.

El dispositivo contempla, además, puntos específicos de cruce para vehículos, especialmente habilitados para garantizar la accesibilidad de los servicios de emergencia a las zonas afectadas por el recorrido.

La Policía Local también podrá autorizar el paso de vehículos por otros puntos cuando las circunstancias lo permitan, siempre que no se comprometa la seguridad de los corredores y corredoras.

Desde el consistorio realizan algunas recomendaciones de acceso a la zona de salida del Medio Maratón. Si se accede en transporte privado, se aconseja llegar con anterioridad a las 7:45h y hacerlo preferentemente a través de la Ronda Nord, por la V-21 a través del túnel bajo la rotonda del Mirador, por el eje avenida de Aragó-Blasco Ibáñez o por el eje Serradora- Lluís Peixó-Fausto Elío.

Si se accede por la zona oeste de la ciudad, se aconseja incorporarse a través de la Ronda Nord que permanecerá abierto hacia la rotonda del mirador hasta las 7:50h o a través del eje Peset Aleixandre-Primat Reig hasta las 8:00h.

Y si se accede por la zona norte de la ciudad, se aconseja incorporarse a través de la V-21 por el túnel bajo la rotonda del Mirador que permanecerá abierto toda la mañana y su continuación por la avenida de Catalunya, o a través de Fausto Elío hasta las 7:45h.

Si el acceso se produce por la zona sur de la ciudad, se aconseja incorporarse por el eje Germanies-Marqués del Túria-Pont d'Aragó-Aragó-Blasco Ibáñez hasta las 8:45h. Si se accede por la zona este de la ciudad, se aconseja incorporarse por el eje Menorca- Eivissa-Serradora-Marí Blas de Lezo-Lluís Peixó hasta las 7:45h.

Hay zonas habilitadas para el estacionamiento de vehículos como el aparcamiento del centro comercial Arena o los de la Universitat Politècnica, a los que se accede por la calle de Agustí Alamán Rodrigo desde Fausto Elío.

Si el desplazamiento se hace en metro, se recomienda la utilización de las líneas 5 y 7 en las paradas de Aragó y Amistat, las líneas 3 y 9 en su parada Facultats, y la línea 3 en la parada Benimaclet.

Asimismo, las líneas 4 y 6 del tranvía interrumpirán el servicio de 6:40h a 12:00h horas debido la ocupación de la plataforma viaria por la prueba deportiva.

Si el desplazamiento se hace en autobús de la EMT, se recomienda la utilización de las líneas C3, 99 y 71.