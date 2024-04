PortCastelló firma en Seatrade Cruise un convenio con una consultora líder en el sector crucerístico

CASTELLÓ, 11 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón ha firmado un convenio con Travelyelds Ltd., compañía especializada en destinos de cruceros, inteligencia de mercado de la industria crucerística, planificación de rutas y asesoramiento e informes personalizados.

El acto ha tenido lugar en el marco de en Seatrade Cruise Global, la feria más importante del sector de cruceros que congrega en el Centro de Convenciones de Miami a más de 600 empresas e instituciones y 120 países participantes. La firma ha corrido a cargo de David Selby, director gerente de la empresa, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, que ha estado acompañado por el CEO de PortCastelló, Manuel García, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

Rubén Ibáñez ha destacado que este convenio visibiliza el impulso para promover el turismo de cruceros en el puerto de Castellón, porque -ha dicho- traer cruceros es traer turistas a la provincia y promocionar el "rico" patrimonio cultural y gastronómico. En este sentido, ha señalado que la escala de cruceros en Castellón supone "un valor añadido para la provincia y un impacto económico importante".

Rubén Ibáñez ha explicado que "para ello es clave la implicación de todos los sectores que trabajan en la promoción de cruceros, así como buscar la cooperación de empresas especializadas y firmar alianzas estratégicas", en referencia a Travelyelds. Peter Selby es un reputado experto con numerosos contactos y una dilatada trayectoria, lo que "nos permitirá dar un salto cualitativo en el sector de los cruceros, ya que hasta el día de hoy no estaba valorado, y es el momento de impulsarlo", ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.

El máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Castellón ha recordado que se han cerrado ya 9 escalas de cruceros para los dos próximos años. "Castellón tiene muchos atractivos turísticos únicos en España, y trabajamos para que las empresas del sector crucerístico elijan Castellón como puerto de escala en sus itinerarios", ha subrayado.

"INFRAESTRUCTURA IDEAL"

"El puerto de Castellón es una infraestructura ideal para acoger este tipo de tráfico, a 4 kilómetros de la capital y con una extraordinaria conexión puerto-ciudad, lo que permitirá crecer en esta industria, ya que la región puede ofrecer enormes enclaves turísticos, lo que encaja perfectamente con las navieras que busquen factores diferenciales y únicos", ha concluido Rubén Ibáñez.

Precisamente el primero de ellos llega al puerto de Castellón este lunes 15 de abril, con 750 pasajeros y más de 500 tripulantes.

PortCastelló asiste a la feria -que se celebra desde el 8 hasta el 11 de abril- para para poner en valor el posicionamiento estratégico del puerto, sus precios competitivos y sus recepciones especiales, que incluyen autobuses lanzadera gratuitos que el Ayuntamiento de Castelló pone a disposición de los turistas en su estancia en la ciudad.

La Autoridad Portuaria de Castellón es una de las 23 que está presente en el stand de Ports of Spain y bajo el eslogan 'We welcome you as you deserve'. La industria de cruceros aporta un valor añadido bruto del orden de 5.000 millones de euros y más de 40.000 empleos en España.