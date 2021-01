El PP acusa a Puig y Barceló de "improvisar" y "abandonar a los sanitarios" y pide refuerzos para los profesionales

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, afirmado este miércoles que el paquete de medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus aprobado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que entra en vigor este jueves, "no son las que necesita la Comunitat Valenciana para poder salir de la situación dramática en la que nos encontramos porque no van acompañadas de medidas sanitarias", y ha acusado tanto al jefe del Consell como a la titular de Sanidad, Ana Barceló, de "improvisar" y "abandonar" a los profesionales.

Zaplana ha indicado en un comunicado que no se ha aportado "ningún refuerzo en la planificación de las vacunas para nuestros sanitarios". "Necesitamos un plan intensivo de vacunas a todos los sanitarios, públicos y privados, para atender a personas covid y también a personas sin covid que pasan situaciones dramáticas", ha expuesto.

El portavoz 'popular' echa de menos "refuerzos para la atención primaria, nueva dotación de personal para las UCI de los hospitales, refuerzo de plantillas en las residencias o más apoyo a los profesionales". "Si no cuidamos a las personas que nos tienen que cuidar, es imposible que podamos sacar adelante esta difícil situación. Los sanitarios están abandonados. Cada semana hay menos sanitarios para atender a más población ingresada con necesidades asistenciales y Puig no hace nada", ha reclamado.

Para José Juan Zaplana, "Puig anuncia cierres para el comercio y la hostelería sin un plan concreto de ayudas que pueda llegar a compensar y apoyar a estos sectores. Todo es improvisación. Hace solo 20 días aprobábamos un presupuesto que se ha quedado obsoleto a las dos semanas porque no hay previsión ni planificación. La incompetencia de Puig y Barceló hace que la Comunitat vaya en picado y tengamos los peores datos de asistencia covid de toda España".

A su juicio, "desde el inicio de la pandemia el presidente Puig y el Gobierno valenciano siempre han ido por detrás del virus. Necesitamos de una vez por todas que ejerza de presidente, un liderazgo, lealtad con la oposición, y un trabajo firme para poder vencer al virus. Es necesaria más claridad, transparencia en los datos y trasladar menos contradicciones e incertidumbre a los ciudadanos que no saben a qué atenerse", ha exigido.

Por último, el diputado del PP ha afirmado "no entender cómo los tres partidos de gobierno no se ponen de acuerdo en unas medidas acertadas para poder salvar esta situación". "Cada uno tiene una receta distinta con sus propios expertos que dicen tener, y no se entiende que hagan públicas esas discrepancias generando inquietud en la población que no sabe bien quién gobierna, quién toma las decisiones y si son las más acertadas. Tiene que haber un solo gobierno y una sola voz. Y si hay deslealtades de socios de gobierno como Oltra o Dalmau, que salgan. En palabras de Oltra, si no aportan, que se aparten".