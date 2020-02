El PP anuncia movilizaciones para pedir la dimisión de Grezzi e "impedir que el centro sea la València vaciada"

Publicado 07/02/2020 13:26:16 CET

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado movilizaciones para exigir la dimisión del concejal de Movilidad Sostenible en València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, a causa de la reducción a un solo carril de la calle Colón de la capital. Los 'populares' quieren "impedir" así que el centro se convierta en "la València vaciada".

Así lo ha manifestado Catalá después de que se haya conocido que la remodelación de la estructura de las líneas de autobús de EMT tendrá como consecuencia la creación de dos carriles para bus y taxi en la céntrica calle Colón y la reducción a uno de los dos existentes ahora para los vehículos privados a motor.

La portavoz 'popular' ha advertido "del riesgo "del riesgo que va a tener tomar medidas como dejar un solo carril la calle Colón (tiene 800 metros), que tendrá efectos negativos en los dos distritos económicos y comerciales más importantes de la ciudad, con 2.500 comercios y establecimientos hosteleros, a los que hay que sumar cientos de despachos profesionales y clínicas asentadas en esta zona de Valencia, a quienes Grezzi ni les ha informado ni les ha pedido opinión".

Por ello, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para pedir la destitución del concejal de Movilidad a través de la recogida de firmas y adhesiones. "Vamos a pedir su cese por el fraude de la EMT y por imponer su tiranía con el cierre del centro sin consultarlo con vecinos, comerciantes, profesionales y sin siquiera haberlo sometido a consulta de la Mesa de Movilidad".

"En el PP no queremos que se barcelonice València. En el PP no queremos que el centro de la ciudad se convierta en un centro fantasma; no queremos un centro con problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida; no queremos turismo barato; no queremos la expansión de las franquicias y el cierre del comercio tradicional", ha manifestado.

La portavoz del PP ha pedido "reflexión al gobierno de Ribó y PSPV antes de tomar las medidas" y ha instado "a pedir los informes tanto de Policía como de los servicios de emergencias que avalen estos nuevos planes".

Desde el PP también se alerta de que "antes de tomar las medidas, tampoco se han buscado alternativas, como mejorar el transporte público de la EMT, poner en marcha aparcamientos disuasorios en zonas del extrarradio o mejorar las líneas de Cercanías de Renfe".

María José Catalá ha considerado "muy preocupante el corten de mangas permanente que le está haciendo Compromís al PSOE", y ha agregado que, "si los socialistas no despiertan, van a quedar silenciados y empequeñecidos, sin voz ni voto en nada de lo se decida en el Ayuntamiento".

"DERIVA SILENCIOSA DEL PSPV"

En esta línea, ha calificado de "muy preocupante la deriva silenciosa del PSPV y su portavoz ante la usurpación de las competencias del urbanismo que ha asumido Grezzi", al tiempo que ha reiterado que el edil de Movilidad "tiene que alejar sus manos de esta ciudad, porque es una persona que no ama a Valencia, y que quiere hacer de esta ciudad una ciudad que no es".

Ha insistido en que es "grave que los afectados se enteren por la prensa de las medidas". "Ni se ha convocado la Mesa de la Movilidad para informar ni se ha reunido ni consensuado las actuaciones con comerciantes y despachos profesionales y vecinos afectados. Tampoco se nos ha informado a los demás grupos de la oposición no se nos ha informado, cuando representamos ya a más del 50% de los votantes de la ciudad", ha reprochado.

Para Catalá, "el colapso de tráfico año dejará con un solo carril Colón también afectará a los más de 16.000 vehículos que circulan a diario por la calle y será un nuevo problema para los vehículos de emergencias como para aquellos vecinos que quieran parar en la misma calle para descender del vehículo".

En este sentido, los 'populares' van a pedir los informes de Policía Local, Bomberos y Emergencias que avalen los cambios previstos: "Queremos conocer los informes de los servicios municipales que acrediten que los cambios que se van a hacer no afectaran a la seguridad del peatón y a la accesibilidad de los vehículos de Bomberos y emergencias", ha declarado su portavoz.

Igualmente, solicitarán que se someta a votación en el próximo Decidim Valencia el proyecto que quiere imponer Grezzi para el centro la ciudad. Aquí Catalá ha recordado que el proceso del Decidim VLC de 2019 se aprobó, por un escaso 0,6% del censo total votos (620.000 censados con derecho a voto) realizar un estudio para repensar el diseño de la calle Colón, "un estudio del que nada sabemos y del que tampoco se ha dado cuenta a la Mesa de Movilidad".

Así, la edil del PP ha pedido que el proyecto de la calle Colón se somete a votación en una nueva edición de los presupuestos participativos, pero ha advertido que "no se puede dar validez a un proyecto que no supera siquiera el 1% de los votos".