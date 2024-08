El PP de Callosa de Segura intentará retener la alcaldía tras la renuncia de Martínez Sirvent

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Callosa de Segura (Alicante) concurrirá a la alcaldía en el pleno extraordinario del próximo martes 3 para intentar mantener el gobierno en manos de los 'populares'. Esta decisión llega después de que el pasado 20 de agosto, el alcalde, Manuel Martínez Sirvent (PP), anunciara que renuncia a su cargo "por motivos estrictamente personales y profesionales".

Desde el grupo municipal subrayan que "la voluntad que manifestó el pueblo de Callosa en las elecciones de 2023 fue que debía gobernar la derecha, pues 11 de los 17 concejales (7 del PP, 3 de UCIN y 1 de Vox) representan a grupos políticos de ideología de derechas". "Todo parece apuntar que por responsabilidad política y respeto al pueblo el nuevo alcalde será del PP", reivindican.

De cara al pleno extraordinario, el primer teniente alcalde de Callosa de Segura, Trinitario Grau, comunica que ha decidido mantener su acta de concejal y desistir de materializar su renuncia, algo que anunció en el último pleno municipal ordinario de julio, al considerar que es lo mejor para su partido y para sus compañeros "en un absoluto gesto de responsabilidad y lealtad a las siglas de los 'populares'".

"Hay acontecimientos o circunstancias sobrevenidas que han hecho que me replantee mi decisión y valore qué es lo mejor para el Partido Popular --expone Grau en un comunicado difundido por su formación--. Pienso que no es el momento de irme, por tanto no voy a materializar mi renuncia, sino todo lo contrario: me quedo con más fuerza y a total disposición de mi partido para asumir las funciones y responsabilidades que mi partido considere que debo afrontar como concejal en el Ayuntamiento de Callosa".

Desde el PP de la localidad aseguran que tienen "absoluto apoyo del Partido Popular tanto a nivel provincial como autonómico" y que "por supuesto, la comunicación y el contacto es fluida con los responsables de los 'populares', mostrando en todo momento apoyo al partido local".