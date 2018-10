El PP invita a Puig a buscar consensos en el nuevo modelo en lugar de "enfrentar" a la Comunitat con otros territorios

Publicado 25/02/2018 19:16:32 CET

El coordinador de Economía del Partido Popular en las Corts Valencianes, Rubén Ibáñez, ha invitado al 'president' y jefe del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a "buscar consensos en lugar de enfrentamientos" en materia de financiación autonómica. "Puig no quiere un nuevo modelo de financiación, solo quiere enfrentar territorios y atacar al PP".

Ibáñez ha respondido en estos términos a Puig, quien este domingo ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "desleal", por el modelo de financiación que plantea basado en la despoblación y la dispersión territorial.

En un comunicado, el 'popular' ha advertido que "no se puede hablar de deslealtad cuando fueron los socialistas quienes nos hundieron con la aprobación de este modelo en 2009", para subrayar que "los socialistas nunca podrán ser la solución". "Tanto PSPV como Compromís, en el tema de la financiación, están jugando con los intereses de los valencianos", ha denunciado.

Para el coordinador de Economía, "Puig está engañando a los valencianos cuando intenta culpar a los demás de todo". Por contra, ha defendido que el nuevo modelo de financiación "debe ser acordado entre PP y PSOE" y, por tanto, "Puig debe hacer algo en lugar de atacar constantemente a otras comunidades autónomas".

El 'popular' ha recriminado al jefe del Consell que diga que "los valencianos no se van a callar". En este sentido, cree que "él debería hablar más, porque los valencianos no tienen la culpa de que Puig no se hable con Pedro Sánchez o no tenga ningún peso en el PSOE a nivel nacional". Le ha urgido así a buscar consensos y "trabajar más".

En lugar de ello, ha lamentado que "cada día que pasa se ve con más claridad que Puig es un presidente rehén de Compromís" y le ha instado a "decidir si está con Compromís o con los valencianos, porque todavía no ha dejado claro en ningún momento si este Consell va a cumplir con el informe de los expertos o no, y cuál es su modelo concreto".