El PP llevará a Corts una iniciativa para pedir que se suprima el impuesto de actos jurídicos documentados

Publicado 13/11/2018 15:31:08 CET

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, ha avanzado que su grupo llevará próximamente a la cámara una proposición no de ley para instar al Gobierno a suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados sobre las hipotecas, tras la "famosa sentencia" del Supremo y la "sobreactuación de Pedro Sánchez a modo Scarlett O'Hara".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces para ordenar el pleno ordinario de la próxima semana, que ha lamentado no vaya a debatir proposiciones no de ley. A su juicio, los partidos del Botánic "rehúyen el debate a siete meses de las elecciones, si no hay adelanto" y especialmente iniciativas que pueden "resquebrajar el Botànic".

Bonig ha defendido esta propuesta porque "después de la famosa sentencia y la sobreactuación de Pedro Sánchez engañando a los ciudadanos, lo mejor es derogarlo, porque lo único seguro es que el impuesto que no existe es el que no se paga".