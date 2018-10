El PP pide la dimisión de Salvador tras la sentencia del TC que "tumba la pésima gestión de vivienda del Botànic"

Publicado 14/07/2018 12:53:44 CET

La portavoz de Vivienda y Medio Ambiente del PP en Les Corts, Elisa Díaz, ha pedido este sábado la dimisión de la consellera de Vivienda, Mª José Salvador, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que "tumba la gestión de vivienda del Botànic".

En un comunicado, ha afirmado que "Salvador ha hecho en ridículo y ha quedado en evidencia" después de que el Constitucional haya declarado varios de los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda como inconstitucionales, al invadir competencias del Estado.

"En tres años no ha querido gestionar dentro de sus competencias y ha dedicado el tiempo a engañar a personas vulnerables con una ley que no ha aplicado ni durante sus primeros seis meses de vigencia, hasta que fue suspendida, ni posteriormente cuando se levantó la suspensión sobre prácticamente todo el articulado", ha denunciado.

Díaz ha subrayado al respecto que "desde un principio" el PP "advirtió que esta ley tenía preceptos inconstitucionales, especialmente en lo referente a la ocupación de viviendas vacías y a las medidas contra la pobreza energética". "Y el tiempo nos ha dado la razón", ha aseverado.

Por tanto, ha lamentado que "el Consell ha perdido un tiempo precioso para ayudar a aquellos que más lo necesitan, por el capricho del PSPV, Compromís y Podemos y la tozudez de una consellera incapaz, que después de esta sentencia no puede seguir ni un día más al frente de una responsabilidad para la que ha demostrado que no está a la altura".

Para la 'popular', "Salvador es una consellera que ni siquiera es capaz de reconocer sus meteduras de pata cuando se lo dictamina el Constitucional, y además se atreve a contradecir lo sentenciado: o miente a sabiendas o no tiene ni idea". "En cualquier caso, no es digna de serlo", ha enfatizado.

Ha puesto como ejemplo que "la consellera se atreve a decir que todos los informes preceptivos eran favorables, cuando tanto el Comité Económico y Social como el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y la Abogacía de la Generalitat le advirtieron de la dudosa constitucionalidad de numerosos preceptos, hoy anulados por el Constitucional".

"Hizo oídos sordos a todas las advertencias y continúa mintiendo tras la sentencia del Constitucional, demostrando una gran falta de respeto tanto a las instituciones, como a los tribunales y a las personas más desfavorecidas", ha insistido.

Y ha reiterado que su partido "advirtió desde el principio que esta Ley por la Función Social de la Vivienda no cumplía el objetivo de ayudar a las personas que lo necesitaban, porque ni tenía recursos económicos para ponerla en marcha y sobre todo porque se entrometía en competencias impropias". En definitiva, "era una ley que creaba expectativas y engañaba a las personas a las que iba dirigida".

'LEY FRANKENSTEIN'

"Esta 'ley frankenstein', una mezcla de propuestas de PSPV, Compromís y Podemos, era inviable y jamás resolvería los problemas de vivienda de la Comunitat, tal y como ha sucedido", ha manifestado, ya que considera que, con ella, "el Consell quiere impunidad, saltarse la ley y que no pase nada, y lo que no se puede es defender una ley a sabiendas que incumple la Constitución".

Ha defendido que, por contra, "las leyes están para cumplirlas y no se puede legislar al más puro estilo independentista catalán, dándole igual la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico". "Salvador sabía que lo que se tramitaba era inconstitucional, pero prefería no ser ella la que dijera que no a Compromís y Podemos", ha reiterado.

Por todo ello, tras la sentencia del TC, "seguir cuestionando que se invadan competencias estatales sobre derechos fundamentales, llamando retrogrado a velar por el cumplimiento de la Constitución Española", muestra, a su juicio, "la voluntad del Consell de separar la Comunidad Valenciana de España".

"No ha sido el PP el que ha dicho que esta ley es inconstitucional, a Salvador se lo han dicho los tribunales, y si no sabe diferenciar poder ejecutivo del judicial, aun con más motivo debería dejar el cargo que ocupa", ha remachado.