El PP pide a Puig que rescinda las competencias de menores a Oltra por el "polvorín social" del centro de Buñol

Publicado 31/08/2018 15:04:40 CET

Igualdad responde: "Es peligroso que se trate de hacer oposición política a costa de demonizar a estos niños"

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Maria José Catalá, ha exigido este viernes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que rescinda "de forma inmediata" las competencias en política de menores a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el "polvorín social" que supone el centro de menores de Buñol.

Catalá, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras informaciones publicadas sobre un suceso que afectaría a un menor del centro de Buñol. La diputada del PP había denunciado este jueves en la SER un posible caso de delito sexual en el centro mientras que, según Levante-EMV, se trataría de un adolescente de 14 años que se había escapado del lugar y que fue detenido el miércoles por presuntos abusos a una chica ajena a la residencia y fuera de las instalaciones.

La portavoz del PP en la cámara autonómica ha pedido al jefe del Consell, Ximo Puig, que "tome cartas en el asunto" y ha propuesto que sea Presidencia la que asuma las competencias en políticas de la infancia y de menores "para que estén en algún lugar donde alguien se ocupe de ellas".

Según la parlamentaria 'popular', este jueves pidieron a Oltra dar las "debidas explicaciones" pero la respuesta de la Conselleria fue de "no saber nada". "Resulta difícil de creer que una intervención de la Policía Autonómica de estas características en un centro de menores sea desconocida por la titular de ese centro y de esas competencias", ha dicho, para acusar a Oltra de "mentir" e intentar "esconder este tremendo hecho". Por este motivo, el PP pedirá la comparecencia de la vicepresidenta en la cámara autonómica para dar las "debidas explicaciones".

Para Catalá, "esto ya excede lo tolerable y permisible. Llevamos toda la legislatura con fugas, reyertas, violaciones a menores en el centro de Alicante e incidentes de posibles abusos a agresiones en el centro de Buñol. Llega un punto que es muy difícil defender que la vicepresidenta de la Generalitat esté actuando de forma responsable con los menores tutelados", ha apuntado.

Asimismo, ha anunciado que pedirá por escrito cuál ha sido la ratio en Buñol durante todo el verano, porque según la diputada del PP, en julio se excedió, y en agosto, cuando chavales han sido trasladados a colonias "ha habido fugas y la consecuencia de una de las fugas es el terrible acontecimiento que pasó porque el menor se había fugado de la colonia y se fue a Buñol a las fiestas de la Tomatina".

DENUNCIA "MUY GRAVE" Y "SIN CORROBORAR"

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han emitido en un comunicado en que el tachan de "muy grave" la "denuncia sin corroborar que ha hecho el PP en los medios de comunicación, de una información sensible referida a niños y niñas bajo la protección de la Generalitat porque sus familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos. Ha denunciado una supuesta agresión sexual a una niña dentro de un centro de menores sin pruebas, sin datos fiables, sin el mínimo rigor exigible en un caso como este".

Para la Conselleria, resulta "lamentable" la "poca rigurosidad del PP" al denunciar que cien niños y niñas estaban en el centro de menores de Buñol, cuando se trata de 100 niños y niñas adscritos a este recurso pero que se encuentran pasando el verano en albergues, campamentos o colonias de verano. Es decir, de vacaciones".

"Nos preocuparía que el PP estuviera en desacuerdo con la decisión política de que los niños, niñas y adolescentes tutelados por la Generalitat puedan disfrutar de vacaciones como el resto de niños", ha puntualizado.

En este sentido, la Conselleria ve "preocupante que el PP trate de hacer oposición al Consell a base de ofrecer informaciones sin contrastar", especialmente en asuntos tan delicados como son las políticas de atención a niños y niñas en situación de protección. "Es peligroso --advierte-- que se trate de hacer oposición política a costa de demonizar a estos niños y niñas quienes, por su situación de vulnerabilidad, necesitan todo el apoyo y comprensión de la sociedad".