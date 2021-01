PP pide que Ribó y Grezzi paguen el recurso sobre el despido de Zafra y Cs no usar "como cajeros" a los valencianos

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de València ha pedido este miércoles que el alcalde, Joan Ribó, y el presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, paguen "de su bolsillo" el gasto que supondrá recurrir la sentencia que declara improcedente el despido de la exdirectora de Administración de la entidad, Celia Zafra, a partir del fraude de 4 millones de euros detectado en la empresa.

En la misma línea, el grupo municipal de Cs ha censurado que se trate a los valencianos "como si fueran cajeros automáticos". Ambas formaciones se han pronunciado de ese modo después de que el consejo de administración de la EMT haya decidido recurrir dicho fallo.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha considerado "indignante" que Grezzi y el resto de representantes del gobierno local --PSPV y Compromís-- en el consejo de administración de la compañía y el alcalde hayan decidido recurrir esa sentencia. Los representantes del PP en el consejo de administración de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado, han votado en contra de la decisión.

Catalá ha censurado, en un comunicado, que se pretendiera usar a la exempleada "como cabeza de turco" tras la estafa y ha pedido que Ribó y Grezzi "paguen de sus bolsillos el gasto que supondrá el recurso". Ha reclamado así que "no salga ni un euro pagado por los impuestos de los valencianos" para afrontar ese gasto. "Si lo pagaran de su bolsillo, otro gallo cantaría", ha dicho.

En esta línea, los consejeros del PP en la EMT han solicitado que se acate la sentencia readmitiendo a la trabajadora despedida a partir del fraude y que no se gaste más dinero público para recurrirla "porque la magistrada deja muy claro que el despido es improcedente".

Asimismo, el PP ha censurado que los representantes del ejecutivo local hayan acordado consignar los 199.000 euros en los que se cifra la indemnización a la extrabajadora si no es readmitida y ha indicado que esto indica que "rechazan" la readmisión. "Como el dinero no es de ellos, no reparan en la posibilidad de seguir incurriendo en más perjuicio económico para la EMT", ha planteado Catalá.

"No entendemos que el alcalde, que dice que en la jurisdicción social siempre se le da la razón al trabajador, ahora persista en presentar un recurso a sabiendas de que le vuelvan a dar la razón a la trabajadora. Lo que vemos es una gestión negligente del dinero público", ha agregado la portavoz 'popular'. Ha lamentado también "el menosprecio" del primer edil a los juzgados de lo social "cuando le han condenado por despedir improcedente de una trabajadora".

María José Catalá ha avanzado que su grupo estudiará "acciones legales contra esa gestión negligente de una sociedad que va a recurrir a sabiendas de que va a perder" e impugnar el acuerdo "de Compromís y PSPV de recurrir" el fallo, al no contar previamente los consejeros de la empresa con un informe jurídico que justifique esta decisión. El PP ha apuntado que quienes hayan respaldado la presentación del recurso "pueden haber incurrido en responsabilidad contable".

"COMO SI FUERAN CAJEROS AUTOMÁTICOS"

Por su parte, el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha considerado, en alusión a la sentencia que declara improcedente el despido de Zafra, que el alcalde "trata a los valencianos como si fueran cajeros automáticos". Igualmente, ha criticado, en un comunicado, que en la EMT "se está actuando con una negligencia absoluta".

"Le recuerdo a Ribó que la EMT este año va a recibir más de 100 millones de euros por parte de los valencianos y ahora habrá que depositar otra fianza para recurrir una sentencia en la que la jueza deja bien claro que es un despido improcedente", ha expuesto el responsable de Cs.

Giner ha agregado que este es "un despido injusto que se produjo para tapar la mala gestión y las negligencias de Grezzi en el fraude de los 4 millones de euros". "Lo que debía haber pasado es que Grezzi tenía que haber dejado de ser presidente desde hace tiempo. Ese dinero que Grezzi y Ribó quieren destinar a recurrir la sentencia es dinero que no va a estar disponible para que por las mañanas haya mejores frecuencias de autobuses y que los valencianos y las valencianas no se tengan que aglomerar en las paradas o cuando suben al bus de la EMT", ha subrayado el portavoz de Cs.

Fernando Giner ha indicado al primer edil que "eso sí que es una competencia suya" y ha censurado que diga que "no hay dinero" cuando "la realidad es que lo está gastando donde no toca".