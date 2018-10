El PP pregunta al Consell si su reforma de la CE pretende "dar cobertura a referéndums ilegales de ruptura de España"

Publicado 28/02/2018 12:31:30 CET

Cs cree que la actualización debe contar con el consenso de todos y "no para contentar a unos pocos"

La presidenta del PPCV y portavoz en las Corts, Isabel Bonig, ha criticado este miércoles la propuesta de reforma de la Constitución que plantea el Consell y ha hecho especial hincapié en su referencia a un Estado federal asimétrico y plurinacional: "¿Pretenden PSOE y Compromís en la Comunitat dar cobertura a los referéndums ilegales de separación y de ruptura que hemos visto en Cataluña?"

Así se ha pronunciado Bonig en declaraciones a los medios antes del pleno del parlamento valenciano al ser preguntada por el texto presentado por el Ejecutivo valenciano. Al respecto, ha señalado que el Consell "no solamente se dedica a enfrentar y a dividir a los valencianos", sino que ahora intenta "dividir al propio PSOE" y ha pedido explicaciones sobre a qué se refiere "cuando habla de Estado federal asimétrico" y si eso puede suponer que todos los españoles no serán iguales ante la ley.

"Me da la sensación de que Puig no se ha leído la Constitución actual que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley, igualdad de derechos, la solidaridad entre los territorios y el principio de lealtad institucional", ha señalado la dirigente 'popular', que ha preguntado al presidente de la Generalitat, Ximo

Puig, si "lo ha consultado con otros barones del PSOE" y ha manifestado que le gustaría saber qué piensan su secretario general, Pedro Sánchez, o los socialistas de Andalucía, Extremadura, Asturias, castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón al respecto.

Asimismo, ha mostrado su "sorpresa total y absoluta" ante la propuesta porque "las cosas no se hacen así" dado que este tema "no es competencia de la Generalitat" y "no solo afecta a los valencianos". A su juicio, es "increíble e inaudito que no se haya contado en la negociación ni se haya dado acceso al texto al principal partido de España" porque cualquier reforma "necesita de amplios consensos y del PP".

Bonig ha explicado que el PP supo de la convocatoria para este martes el viernes a última hora y no ha sido llamado en ningún momento "a consultas" para formar parte de esta propuesta, por lo que cree "muy difícil pronunciarse sobre un documento de calado que no es competencia de la Comunitat y al que el PP no ha sido invitado".

Según ha remarcado, si el Consell plantea esta propuesta para salir "de la parálisis nacional", lo que debe hacer es "salir de la parálisis" en la región, porque a los valencianos les preocupan cuestiones como el desempleo, las listas de espera en sanidad o la educación, "en ningún caso la reforma de la Constitución", que es "una cortina de humo para tapar la parálisis del Gobierno del Titanic y la ineficacia del presidente Puig".

"Desde el PP estamos atónitos porque esto no es una preocupación", ha incidido Bonig, que ha pedido a Puig que "en el año que le queda no sea un gobierno en funciones y se ponga a trabajar en lo que preocupe a los valencianos", dejando este tema en el Congreso, "donde hay una comisión y todos los partidos están negociando".

CS: "CREEMOS EN EL MODELO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS"

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha destacado que su formación cree en la reforma de la Constitución pero "desde el consenso", no para "contentar a unos pocos" y basándose siempre en el modelo autonómico.

"Creemos en el modelo basado en las comunidades autónomas pero con reformas", ha dicho, delimitando más las competencias para que queden "cristalinas" y evitar entrar en conflictos", con un nuevo modelo de financiación o con la eliminación de diputaciones y del Senado.

Según ha dicho, se trata de "una estrategia del Consell" que Cs no comparte porque consideran que toda reforma debe ir "amparada en el consenso y diálogo de todos los grupos parlamentarios", aunque ha indicado que ya ha quedado patente en diversas ocasiones que el modelo del PSOE es "bastante distinto al de Ciudadanos".

"Lo que estamos de acuerdo la mayoría de los grupos es que la Constitución hay que reformarla, pero tenemos que tener muy claro cuál es el fin; es importante actualizarla, pero no para contentar a unos pocos, tenemos que quedar contentos el conjunto del Estado español", ha concluido.