El PP promete estudiar todas las enmiendas a sus leyes, aunque ve al PSPV "muy desnortado"

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha asegurado que el grupo 'popular' estudiará todas las enmiendas que se presenten a sus leyes de concordia, libertad educativa, À Punt, transparencia y Antifraude, aunque ha remarcado que ve al PSPV "muy desnortado" en su papel de oposición.

Así ha valorado el anuncio de los socialistas de presentar enmiendas a la totalidad a las cinco leyes, con textos alternativos basados en las normas del anterior gobierno del Botànic, y hasta 333 enmiendas parciales

"Es mi primera legislatura y ya he palpado que el PSPV está muy desnortado. No me lo habría esperado nunca, pero es la realidad del día a día en Les Corts", ha explicado la diputada 'popular' en rueda de prensa en la sede del PPCV junto a la vicepresidenta segunda, Susana Camarero.

En cualquier caso, la portavoz ha destacado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha demostrado sobradamente capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos", por lo que ha garantizado que sea analizarán todas las enmiendas.

Una "predisposición" que ha relacionado con las más de 90 enmiendas de la oposición incorporadas a los presupuestos de la Generalitat para 2024 o con la decisión de ceder a Compromís un puesto de la Mesa de Les Corts "con voluntad de pluralidad".