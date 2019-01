El PP en el Ayuntamiento de València se pone "a disposición" de Català, persona "de diálogo, consenso y responsabilidad"

Actualizado 10/01/2019 14:10:54 CET

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ediles recuerdan a Rita Barberá y el "amor que supo inculcar" y aseguran que Català tendrá esa "disposición de entrega a la ciudad"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó, y el concejal Alfonso Novo han expresado este jueves "con claridad y rotundidad el apoyo del grupo municipal popular" a María José Català, tras el anuncio de que será la candidata de la formación a la Alcaldía de la ciudad, y han subrayado que "ponen a su disposición" el trabajo de oposición que han desarrollado durante la legislatura. Han destacado que la dirigente 'popular' es una "persona muy de diálogo, de consenso y de mucha responsabilidad".

Así lo han indicado en una rueda de prensa --con presencia de ocho de los diez ediles del grupo municipal popular, con la excepción de Vicente Igual y Maria Àngels Ramón-Llin, que no han podido asistir-- en la que han valorado la confirmación por parte del secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, de que la exalcaldesa de Torrent, exconsellera de Educación y actual diputada autonómica, María José Català, será la candidata del PP a la Alcaldía de València.

El portavoz 'popular' ha felicitado a la candidata, que "será la alcaldesa" de la ciudad, y le ha trasladado la "lealtad y compromiso del grupo, que está "a su disposición". Ha destacado que los ediles del PP han "desarrollado un trabajo de compromiso y lealtad absoluta a los principios y valores del PP", una oposición que se ha basado en "denunciar los desmanes" del equipo de gobierno, los "contratos a dedo" y la "falta de transparencia" del alcalde, Joan Ribó.

Para el edil, Català es una "persona con experiencia más que suficiente tanto en el ámbito local como autonómico" y ha "demostrado que ha ejercido sus funciones al más alto nivel". Ha señalado que trabajó con ella cuando fue consellera de Educación y él secretario autonómico de Hacienda, un "momento muy complicado" en el que ella se mostró como una "persona de diálogo, de consenso y de mucha responsabilidad". De su labor como diputada autonómica, ha destacado sus "actuaciones brillantes en Les Corts". "La valoración personal no puede ser mejor", ha asegurado.

Monzó, preguntado por si el grupo municipal ya ha contactado con la candidata para participar en la campaña y precampaña, ha explicado que no porque es un "momento muy inicial" y "de momento no se ha producido ningún contacto en ese sentido". Se ha mostrado "muy convencido" de que María José Català conseguirá que el PP "siga siendo el partido más votado" en la ciudad.

También ha recordado a la exalcaldesa Rita Barberá, que "transformó la ciudad" y que "tenía un amor" que "supo inculcar" a los ediles. Se ha mostrado "convencido" de que Català "va a tener esta disposición de entrega y servicio a la ciudad".

"POR ENCIMA DE ASPIRACIONES PERSONALES"

Sobre si les gustaría que Català contara con la experiencia del grupo municipal, ha recalcado que la predisposición de ese trabajo por parte del grupo "está encima de la mesa y se ha venido desarrollando desde el primer minuto con absoluta discreción, con responsabilidad y con trabajo".

"Ese ofrecimiento del trabajo que hemos hecho con la experiencia que representamos el partido lo tiene ahí, quien tiene la potestad de coger ese testigo que nosotros brindamos es el propio partido", ha agregado.

En este sentido, los concejales del PP en València están "a su disposición pero desde el servicio": "Estamos defendiendo unos principios y unos valores en los que todos creemos por encima de nuestras aspiraciones personales, que son legítimas. Por encima de eso estamos para prestar un servicio al partido, por defender lo que creemos, le corresponderá a la candidata y al propio partido establecer el equipo que considere que tiene que ayudarle. Estoy convencido que de alguna manera o de otra se contará con esta experiencia", ha señalado Monzó.

En esta línea, preguntado por si le gustaría formar parte de la lista, ha manifestado a título personal su "orgullo" porque Alfonso Novo le "cedió el ser portavoz pensando en el bien del proyecto". "Ese espíritu lo he preservado, siempre he pensado en el proyecto, por encima de mí, en estar al servicio de las ideas en las que creo y defiendo", ha asegurado.

Por tanto, ha remarcado que "siempre" ha estado "al servicio de la persona que pudiera venir", pero "sí que es verdad que en un momento dado" su nombre estuvo "encima de la mesa". "Para mí habría sido un orgullo también el poder representar a este partido y a la ciudad, pero por encima de una aspiración personal, siempre he tenido una aspiración de prestar un servicio a este partido, cuando me digan, como me digan y con ese espíritu continuaré".

El portavoz 'popular' ha defendido que "tanto Català como el partido tienen la legitimidad de confeccionar las listas que consideren" y ha insistido en su "predisposición de servicio, independientemente de dónde consideren que pueda prestar esa ayuda".

"UN PARTIDO UNIDO EN TORNO A UNA FIGURA"

A preguntas sobre su valoración de que "algún otro aspirante a liderar la lista haya hecho actos públicos, propuestas y promesas electorales", ha subrayado que el PP "siempre se ha caracterizado por ser un partido unido, de consenso y en torno a la figura que en cada momento haya correspondido", aunque es "cierto que en un momento en el que no ha habido un liderazgo claro puede no haberse producido en todos los términos", pero "no cabe ninguna duda" de que Català "será la que va a coordinar todas las propuestas y actuaciones, en coordinación" con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Novo, por su parte, ha recalcado que la "unidad del partido es necesaria para alcanzar una mayoría suficiente". "Manifestamos con claridad y rotundidad el apoyo del grupo popular" y el "trabajo que hemos hecho lo ponemos a disposición de la candidata", una labor desde el "respeto para con todos los valencianos" y con la "máxima lealtad al PP" nacional".

Ha puesto así el foco en el trabajo del grupo municipal durante la legislatura, con más de 6.000 iniciativas presentadas en comisiones de información y el pleno, "muchas de fiscalización y otras en positivo". "Trabajaremos en la misma línea para aumentar si cabe la confianza de los ciudadanos" frente a un Gobierno local "nefasto". "Ha llegado el momento en que el PP vuelva a coger las riendas", ha enfatizado".