El PP ve "incongruente" que el Gobierno permita endeudarse a la Generalitat mientras le "quita" el FLA extraordinario

Critica que Compromís no haya acudido a la reunión con Mazón: "Quieren seguir haciendo de la tragedia una oportunidad política"

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado "un poco incongruente" que el Gobierno de España, por un lado, "deje endeudarse" a la Generalitat Valenciana para financiar los gastos excepcionales de reparación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre mientras que, por otro, "nos quiera quitar el FLA --Fondo de Liquidez Autonómico-- extraordinario que hace 12 años que está pagándose y que supone un ingreso de 3.000 millones" de euros para la Administración autonómica.

No obstante, sobre el decreto ley aprobado esta semana por el Consell que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros en el presupuesto de 2024, los 'populares' han expresado que "bienvenido sea", aunque ha advertido de que endeudarse "no es la solución" porque ese dinero "habrá que devolverlo y tendremos que pagarlo todos los valencianos".

"¿De qué nos vale endeudarnos 700 millones si después no nos ingresan estos 3.000 millones que nos tocan a todos los valencianos mientras se aclara el sistema de financiación?", ha cuestionado el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, en una comparecencia ante los medios en el Palau tras reunirse este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

A ello que une el hecho de que la Generalitat haya tenido que destinar ya "más de 1.000 millones a muchísimas actuaciones, obras, infraestructuras y ayudas a fondo perdido para todos los municipios y para todos los valencianos y afectados" por la dana. "Si algún año es el peor para quitar ese fondo que tenemos, es este", ha afirmado.

Pérez Llorca ha hecho hincapié en que los valencianos "soportamos la peor catástrofe que se ha dado en los últimos 50 años en este país" y ha argumentado que ahora, "mientras no se arregle la financiación, lo que no nos podemos permitir es que todo eso se solucione endeudándose más". "Somos la comunidad autónoma más endeudada de toda España", ha recordado.

Al margen de ello, el portavoz 'popular' ha subrayado que ha acudido a la cita con el 'president' para hablar "de tres asuntos que son de mucha actualidad: el decreto que ha aprobado el Consell, para hablar del FLA extraordinario que parece que lo quitan a la Comunitat Valenciana y para dar cuenta de lo que se había tratado en la Conferencia de Presidentes" celebrada el pasado viernes en Santander.

ES MOMENTO DE "ARRIMAR EL MÚSCULO"

El portavoz del PP en Les Corts ha considerado "obvio" que el PP apoyará en Les Corts ha convalidación del decreto ley aprobado esta semana por el Consell que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros en el presupuesto de 2024 para financiar los gastos excepcionales de reparación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, pero ha matizado que no es "solo porque estemos gobernando la Generalitat".

Así, y dado que el PP no cuenta con los apoyos garantizados en el parlamento valenciano para ratificar este decreto ley, el síndic 'popular' ha hecho una llamada a todos los partidos a "arrimar el músculo" porque, según ha subrayado, es "momento de trabajar por todas las personas y por todas las poblaciones afectadas" por la dana.

Precisamente, por esta razón ha pedido "dejar de hacer una opción política del dolor de todas las víctimas y de todos los afectados". "Tenemos la obligación, no el derecho, de estar a la altura de las circunstancias", ha remarcado Pérez Llorca, que ha sostenido que lo que pide en este momento "la sociedad valenciana" es "estar a la altura y apoyar cualquier ayuda que sea buena para todos los municipios afectados y para todos los valencianos que viven allí".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otro lado, el síndic del PP ha informado de que el 'president' de la Generalitat le ha trasladado los asuntos abordados en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Santander, donde, según ha lamentado, "no hubo ninguna otra solución que no fuera solo hablar de deuda para atender las peticiones de los partidos independentistas, no para pensar en los valencianos".

De esta manera, Pérez Llorca ha considerado que este foro ha resultado ser "muy desaprovechado", dado que la Comunitat Valenciana lo que necesita es una financiación "justa" que es la que "merece", una postura que "siempre" defiende su partido. "El PP está a la altura de las circunstancias y está en lo que toca, arrimando el músculo para la defensa de todos los valencianos de las zonas afectadas", ha defendido.

CRÍTICAS A COMPROMÍS Y DEMANDAS AL PSPV

En este punto, ha aprovechado para criticar que Compromís haya rechazado acudir a este encuentro con el jefe del Consell: "No sé si es que tienen vergüenza de ver que --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez, una vez más, castiga a los valencianos y ellos siguen apoyándole en el Congreso, o simplemente es que quieren seguir haciendo de la tragedia una oportunidad política y no estar a la altura de las circunstancias".

Además, ha instado al PSPV-PSOE a "hacer rectificar" al líder del Ejecutivo central para que en el Gobierno de España "se den cuenta de que en estos momentos no se puede escatimar ningún ingreso a los valencianos". "Ese FLA tiene que venir de esos 3.000 millones pero, a la vez, se ha de arreglar el problema de la financiación que tiene esta Comunitat y no solo atender las peticiones que hace desde Waterloo un prófugo de la justicia", ha afirmado, en alusión a Carles Puigdemont.

En esta línea, ha cuestionado al síndic del PSPV, José Muñoz, que esté "confiado" en que llegue el dinero del Gobierno a la Generalitat y ha advertido al portavoz socialista: "No vale que tengan confianza y que lleguen. En el momento momento en que dice que tiene confianza, esa duda que tenemos es lo que nos hace dudar más a los demás".

Pérez Llorca ha insistido en que la llegada de estos fondos es una "necesidad imperiosa" en estos momentos porque la Generalitat, "además de atender los daños de la dana, tiene que atender también a toda la Comunitat Valenciana y todas las necesidades que tienen todos los valencianos de las tres provincias". "Por lo tanto, ese FLA es necesario, sobre todo y especialmente para destinarlo a las políticas sociales, que corre peligro si no llegan esos 3.000 millones", ha avisado.