El PPCV cree Pedro Sánchez cambia de portavoz con Torró, "pero no de manual": "Demasiadas sombras que aclarar"

Imagen de archivo de Nando Pastor - PPCV

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha afirmado que el nombramiento de Rebeca Torró como nueva portavoz del PSOE, tras la dimisión de Montse Mínguez, "demuestra que Pedro Sánchez "cambia de portavoz, pero no cambia de manual: mucho eslogan, mucho feminismo de escaparate y demasiadas sombras que aclarar".

El portavoz 'popular' ha recordado que Torró "sustituyó a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización socialista en julio de 2025" y ha reclamado explicaciones sobre su etapa en el Gobierno del Botànic, "especialmente en relación con las adjudicaciones de contratos durante la pandemia a empresas vinculadas a la trama investigada".

"Los valencianos merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y quién debe asumir responsabilidades. La transparencia no puede depender de quién gobierne ni de las siglas del partido afectado", manifiesta en un comunicado.

También ha cuestionado "la credibilidad del discurso feminista" del PSOE ante "las informaciones sobre la gestión de denuncias y los casos de presunto acoso sexual que han afectado a dirigentes socialistas". "No se puede sacar pecho de feminismo mientras se mira hacia otro lado cuando los problemas afectan a los propios. Torró y Bernabé metieron en un cajón las denuncias de compañeras para tapar a los acosadores. El feminismo no es una etiqueta que uno se coloca para ganar votos", dice.

"Con Ábalos hemos visto el verdadero rostro del feminismo de escaparate del PSOE: amigas, sobrinas, enchufes y colocaciones en empresas públicas mientras daban lecciones de igualdad al resto. Ahora Sánchez pone a Rebeca Torró al frente de la portavocía socialista, una dirigente que tendrá que dar muchas explicaciones sobre las sombras que rodean al sanchismo valenciano", ha considerado Pastor.

"El PSOE se ha convertido en un partido donde se predica la igualdad de oportunidades mientras se cuestiona si las relaciones personales y políticas pesan más que los méritos. Mucho feminismo de pancarta y demasiados privilegios para los de casa", ha concluido.