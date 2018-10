PPCV exige a Puig que condene la aparición de lazos amarillos en València: "Esto hay que erradicarlo desde el principio"

Publicado 05/09/2018 14:44:12 CET

Los 'populares' presentan una propuesta para reprobar a Morera por "acusar de prevaricación" a los jueces y esperan el apoyo del PSPV

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que salga a "condenar inmediatamente" la aparición de lazos amarillos en las rejas de la Estación del Norte de València, y ha instado a "perseguir a los culpables". "Esto hay que erradicarlo desde el principio", ha advertido.

Así se ha pronunciado Bonig en declaraciones a los medios en las que ha indicado que "de todo el proceso de catalanización en la educación" o de tuits como los del presidente de Les Corts, Enric Morera, sobre los políticos catalanes en prisión se han colgado ahora lazos amarillos en "un símbolo" de València como es esta estación.

"El PP no ha colocado esos lazos, ya tuvimos el año pasado un 9 d'Octubre con algún altercado y hoy la Estación del Norte, que es un símbolo, ha amanecido con lazos amarillos", ha lamentado la dirigente 'popular', que ha exigido a Ximo Puig que tenga "el valor y las agallas para defender esta tierra, la unidad de España y la convivencia" y "ordene que se retiren esos lazos y condene esas actitudes".

Bonig ha explicado que cuando habla de "proceso de catalanización" en la Comunitat es porque cree que está viviendo "el mismo proceso, y hoy los hechos están dando la razón, que se vivió en Cataluña hace años".

Ha censurado, por ejemplo, el tuit de Enric Morera "diciendo que no había base jurídica para encarcelar a los exconsellers" y, por tanto, "acusando, imputando delitos a los jueces". "¿Quién es Morera para decir esto, para inmiscuirse en la independencia del poder judicial?", ha cuestionado.

"De esos tuits hoy tenemos que en la Estación del Norte han aparecido lazos amarillos, que son el ejemplo de la ruptura de la convivencia democraática", ha incidido Bonig, que ha asegurado que el PP no consentirá que "esas actitudes antidemocráticas y esos proyectos que quieren romper la convivencia pacífica y democrática se trasladen a esta comunidad".

Ha lamentado que Puig no haya tenido "ni valor ni agallas suficientes para reprobar al presidente de Les Corts, la segunda autoridad de la Comunitat y que cobra más que él", pero ha manifestado que esperan que el PSPV apruebe la propuesta del PP para reprobarlo en el parlamento valenciano porque "no puede ser que gratuitamente esté reconociendo que hay presos políticos cuando es mentira y esté acusando a los jueces de cometer un delito".

Preguntada sobre si considera que entra dentro de la libertad de expresión, la presidenta del PPCV ha subrayado que esta "no puede suponer nunca que la segunda autoridad esté atribuyendo delitos a un juez y dijo que no hay base jurídica para que los exconsellers sigan en la cárcel".

También ha recordado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dijo que "no aceptará ninguna sentencia que no sea de absolución" y ha advertido que eso es "la muerte del Estado de Derecho, de la democracia representativa".

"No es libertad de expresión, es la manifestación de un pensamiento totalitario", ha incidido, pero "el presidente Puig no tiene valor suficiente para plantarse y si él no lo hace, lo hace el PP, que tiene valor y agallas".

REPROBACIÓN EN CORTS

En el texto presentado por el PP por registro de entrada este mismo miércoles se plantea la reprobación de Morera en su condición de presidente de Les Corts "por las reiteradas declaraciones que ha realizado a favor del proceso secesionista que algunos dirigentes políticos están llevando a cabo en Cataluña y por cuestionar tanto las decisiones judiciales como, especialmente, la independencia de las actuaciones de los tribunales".

En la exposición de motivos añade que en los últimos años "importantes dirigentes del Consell y el presidente de Les Corts han realizado diferentes manifestaciones a favor de los responsables políticos que están llevando a cabo este golpe de estado, llegando incluso a cuestionar las actuaciones judiciales".

MANIFESTACIONES "CERCANAS A LA APOLOGÍA DEL DELITO"

"El señor Enric Morera es totalmente libre de pensar lo que considere sobre esta o cualquier otra cuestión, pero es la segunda autoridad de la Comunitat y preside Les Corts, que representa a todos los valencianos", apunta el texto.

Por ello, advierte que "realizar manifestaciones cercanas a la apología del delito, acusar veladamente a los jueces de una supuesta prevaricación y poner en duda el Estado de Derecho, quiebra su representatividad como cargo institucional y, con ello, su condición de demócrata".