Premiadas en el Día de la Comunitat destacan el reconocimiento a la mujer y la "apuesta por la igualdad"

Publicado 09/10/2018 14:19:31 CET

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las galardonadas con las distinciones y premios que otorga la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre han destacado el reconocimiento a las mujeres y la "apuesta por la igualdad" en la elección del palmarés de este año.

Así lo han manifestado a los medios la exministra de Cultura Carmen Alborch, que ha recibido la Alta Distinción de la Generalitat; la ilustradora Paula Bonet y la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, Eva Alcón.

Alcón ha sido premiada junto a la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, y ambas son las primeras mujeres en ocupar su cargo. En palabras de la responsable de la UJI, el galardón es un "reconocimiento a todas las mujeres y, muy especialmente, a las del mundo universitario".

"Durante muchos años hemos trabajado de manera colectiva para visualizar nuestro trabajo y dejar que la universidad se vea en masculino", ha destacado, antes de extender el galardón a "a todas y a todos los que han ayudado" en este objetivo.

En la misma línea, Carmen Alborch, que además ha sido la portavoz de los premiados durante el acto institucional, ha indicado que ha recibido el galardón con "muchísima alegría y sorpresa".

"Al final de una carrera, piensas que ya está todo dicho, pero te das cuenta de que no, de que hay también una mirada retrospectiva de lo que has hecho en cierto momento, que se continúa valorando, y hace mucha ilusión, la verdad", ha agregado.

También ha resaltado que el premio es un reconocimiento a la lucha de la mujer: "Nadie me lo ha explicado así, pero yo así lo he interpretado, como un reconocimiento a todas esas luchas que se han encaminado y se han encarrilado en nuestro itinerario vital que vas acumulando a lo largo de los tiempos".

La exministra ha señalado que en la lucha por los derechos de las mujeres "ha habido un efecto contagio, que realmente desde el movimiento 'Me too' del año pasado ha sido una eclosión", aunque ya "antes había todas las razones para decir basta ya de violencia". "Espero que no haya ningún retroceso, que no haya vuelta atrás y que todas las mujeres y estas chicas que están bien preparadas tengan también sus oportunidades", ha añadido.

Por su parte, la ilustradora Paula Bonet ha remarcado el "honor" que supone que la Generalitat "premie así la cultura" y ha puesto en valor que, además, para ella se trata de un "doble honor" porque su trabajo "se centran en el mundo en femenino y que se haga esta apuesta por la igualdad es importante"

Bonet, "en nombre de mujer", se ha mostrado "contenta porque se reconoce un trabajo" que además aborda "un mundo también en femenino". "Somos muchas las mujeres que estamos siendo reconocidas. Admiro mucho también el trabajo de Ana Juan", ilustradora que también he resultado premiada este 9 d'Octubre.