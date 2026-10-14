Primera biopsia prostática de fusión en el Hospital de Sant Joan para localizar lesiones sospechosas con más precisión - GVA

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant ha realizado su primera biopsia prostática de fusión, una técnica que permite combinar en tiempo real las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética con las de la ecografía utilizada durante la biopsia para localizar con mayor precisión las zonas sospechosas de la próstata.

El procedimiento, incorporado por el Servicio de Urología, permite dirigir la toma de muestras hacia el área identificada previamente mediante resonancia y tiene como objetivo mejorar el rendimiento diagnóstico y reducir la posibilidad de falsos negativos, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Hasta ahora, cuando una resonancia mostraba una lesión sospechosa, el especialista utilizaba las imágenes previas como referencia para localizar mediante ecografía la zona en la que debía realizar la biopsia, procedimiento conocido como biopsia cognitiva.

El equipo utilizado para la biopsia de fusión incorpora un 'software' específico que permite importar las imágenes de la resonancia y fusionarlas con la ecografía en tiempo real. De este modo, el especialista puede visualizar la zona previamente identificada y dirigir hacia ella la toma de muestras.

"En lugar de biopsiar una zona que creemos que está ahí, la superposición de la imagen de la resonancia y de la ecografía lo que hace es indicar con más precisión la zona que hay que biopsiar", explica Juan José Pacheco, jefe de Sección de Urología del centro.

BIOPSIAS DIRIGIDAS A ZONAS SOSPECHOSAS

Desde la Generalitat han precisado que la técnica se aplicará especialmente a los pacientes cuya resonancia magnética de próstata muestre una zona sospechosa. Cuando la resonancia no identifica una lesión que pueda ser objeto de biopsia dirigida, el procedimiento se mantiene con las técnicas habituales. Quienes presenten hallazgos sospechosos serán incluidos en una agenda específica de biopsias de fusión.

El Servicio de Urología ha comenzado a incorporar la técnica a su actividad asistencial tras realizar los primeros procedimientos y prevé aumentar progresivamente su utilización en función de las indicaciones clínicas.

La biopsia de fusión permite utilizar durante la toma de muestras la información obtenida previamente mediante resonancia magnética. La superposición de ambas imágenes proporciona al especialista una referencia visual para localizar la lesión y dirigir la biopsia hacia la zona sospechosa.

Según la Generalitat, la incorporación progresiva del procedimiento permitirá al equipo integrar esta técnica en la actividad habitual del servicio y ajustar su utilización a las necesidades de los pacientes.