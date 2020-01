Principales agencias valencianas no concurrirán al concurso de publicidad de CACSA por no respetar el trabajo creativo

Publicado 09/01/2020 18:39:56 CET

Critican que este hecho "choca frontalmente" con la designación de València como Capital Mundial del Diseño en 2022

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales agencias publicitarias de la Comunitat han anunciado que no se presentarán al concurso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València por las condiciones económicas que recoge y porque consideran que "no respeta el valor del trabajo creativo", según ha anunciado en un comunicado ComunitAD, asociación sectorial a la que pertenecen todas las agencias que han decidido no concurrir.

El sector publicitario ha expresado su "malestar" por la "falta de sensibilidad" que demuestran algunos concursos públicos promovidos desde la administración autonómica y, en este caso, por el concurso anual para la contratación de la campaña de publicidad que recientemente ha publicado la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El concurso tiene un importe total de 824.550 euros, divididos en cuatro lotes, de los que únicamente destina "un máximo de 15.000 a la creatividad, aunque en realidad, la redacción del pliego especifica que el máximo unitario destinado a cada creatividad será de 2.000, IVA excluido".

Según señalan, "la escasa valoración que el pliego hace de la creatividad, añadida a la descompensada diferencia con la partida destinada a la compra de espacios publicitarios", ha hecho reaccionar a las principales agencias de publicidad que han manifestado su renuncia a participar en un concurso "que entienden que no respeta el valor del trabajo creativo".

A día de hoy son ya Trumbo, Maslow, äbranding, Weaddyou, Cat And Curious, Èxit, Semevé, Aftershare València, SUC Estudio, La Mujer del Presidente, Siberia, Kids, Granissat, Rosebud, Brandsummit, The Serious, Audax Studio, Sapristi, Galope Bravo y Ladies & Gentlemen las que renuncia a optar a un concurso.

Asimismo, ponen de relieve que la Ciudad de las Artes y las Ciencias "es uno de los principales activos turísticos de la Comunitat Valenciana" por lo que "el alcance y relevancia de su comunicación es clave para la activación, no solo del propio complejo, sino de toda la oferta turística valenciana".

El director general de ComunitAD, Vicente Vañó, ha asegurado que "circunstancias como estas chocan frontalmente con la designación de València como Capital Mundial del Diseño en 2022, que tanto interés ha despertado en la clase política, y para la que parece que se van a destinar importantes inversiones económicas, mientras, por otro lado, seguimos menospreciando el trabajo de nuestra industria creativa y destinando inversiones ridículas para todo lo que no sea comprar espacio en los medios".

En la pasada edición del Festival de Comunicación Creativa La Lluna, celebrado en el mes de noviembre, Vañó ya realizó un llamamiento ante los diferentes representantes de las administraciones públicas "para revisar sus políticas de contratación creativa 'low cost', y a apoyar de una vez, y de verdad, el desarrollo de una industria que tiene la capacidad de generar desarrollo económico y social para el territorio".