El profesorado de la EOI de Alicante se manifiesta frente a los "recortes" en las clases

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante se ha concentrado este martes por la mañana frente a este centro para reclamar a la Generalitat que "tire hacia atrás" los "recortes" en la oferta de clases de idiomas para el próximo curso.

Así se ha expresado Izaskun Kortazar, profesora de euskera en la EOI de Alicante, en declaraciones a Europa Press, tras una concentración en la que han desplegado pancartas con lemas como 'EOI Stop recortes. 61 profesores sin trabajos. 8.520 alumnos sin clases'

Además, ha avanzado que este martes por la tarde repetirán la concentración frente a la EOI, a las 18.30 horas. Igualmente, el profesorado volverá a concentrarse este miércoles, en la manifestación del Día del Trabajador, para lo que se reunirán a las 18.30 frente a la EOI para posteriormente formar parte de la concentración oficial.

Kortazar ha criticado los "recortes" en las clases de español y euskera en la escuela oficial de Alicante. En concreto, ha censurado que en el idioma de español se han retirado once clases, "cuando siempre hay una lista de espera descomunal"; mientras que las cuatro clases de euskera que hay actualmente "desaparecen todas". Además, ha añadido que, en el caso de Alicante, no se han eliminado idiomas como el árabe "porque los profesores que hay ya son funcionarios".

"Ellos hablan de que hay poca matricula en las EOI, pero los recortes no los han hecho por número de alumnos. Han recortado todo lo que podían para dejar solamente a los funcionarios. Como lo han justificado ha sido una excusa barata", ha denunciado.

No obstante, Kortazar se ha mostrado "optimista" y ha abogado por ir "a por el sí y el cambio". "A ver si ven que tienen a la gente en contra y se echan hacia atrás, porque es la única forma en la que suelen reaccionar. No les vamos a convencer con argumentos, porque ellos son los primeros que no tienen. Quieren acabar con todo el gasto social y todo lo que sea público y ya, se inventan que hay poca matrícula; es una excusa que nos ponen a nosotros", ha criticado.

En este sentido, ha reclamado que les "dejen trabajar" y dar clases, ya que pese a que hay idiomas con menos alumnado, no "hay idiomas donde no haya alumnos ni haya interés", al tiempo que ha criticado que la Generalitat no promocione las EOI. "Si la gente no lo conoce, ¿cómo se van a matricular", se ha preguntado.

La profesora ha avanzado que están en conversaciones con los distintos grupos políticos del Ayuntamiento para que lleven al pleno una moción para mostrar rechazo a estos recortes.

En la concentración de este martes han participado el portavoz del grupo municipal Compromís, Rafa Mas, y la concejala Sara Llobell, así como el concejal socialista Emilio Ruiz.

Llobell ha señalado que han acudido a la concentración para "apoyar al profesorado y alumnado ante los recortes total y absolutamente ideológicos del gobierno del PP, recortes en español para extranjeros, en valenciano, en euskera, en árabe". "Estamos hablando de recortes en más de 8.000 plazas, de mucho personal docente que se va a la calle. Aprender una nueva lengua, nunca puede ser un problema", ha aseverado.