Una protesta en València exige una ley que garantice una vivienda "digna y accesible" como "derecho humano fundamental"

Piden que la nueva ley no sea "papel mojado" ni "ponga los beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas"

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diversas asociaciones --como la PAH València, Entrebarris, CGT, UGT-PV, Intersindical Valenciana y CCOO-PV-- se han concentrado este sábado en la plaza del Ayuntamiento de València para exigir una ley "real" que garantice el derecho a una vivienda "digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo".

Además, las organizaciones han presentado una serie de iniciativas en este sentido, bajo la premisa de que "tener un techo y un sitio donde vivir es un derecho humano fundamental", y han rechazado "la propuesta del PSOE de abordar este problema mediante una rebaja fiscal que no da solución a las personas que sufren esta situación".

Los asistentes han portado pancartas con los lemas 'Per una llei que garantisca el dret a l'habitatge' o '¡Basta ya, ni un desahucio más!¡Necesitamos un parque público de vivienda social!', y han gritado consignas como 'Especuladors, fora del barri', 'Vecina, despierta. Desahucian en tu puerta' o 'Hay niños en la calle y no le importa a nadie'. Al mismo tiempo, se han organizado otras 20 concentraciones en varias ciudades españolas.

El acto se ha convocado ante la "inminente" entrada en el Consejo de Ministros de la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda, que posteriormente se remitirá al Congreso para su debate y aprobación. "Esta nueva ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el país", han señalado en la lectura de un manifiesto.

Asimismo, han denunciado que la crisis habitacional es "innegable", porque más de 32.000 personas sufren sinhogarismo, 12 millones están en riesgo de exclusión social y se han producido más de un millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre de 2020.

"PONE LOS BENEFICIOS PRIVADOS POR ENCIMA DE LA VIDA"

Por ello, han presentado una serie de demandas para evitar que la nueva ley "ponga los beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas" y garantice un "derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal de todos".

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), José Luis González, ha exigido que "se acabe de una vez con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional". En este sentido, en 2020 se han producido 29.406 desahucios en el país y 4.501 en la Comunitat Valenciana.

"Lo que está claro es que cada día que pasa se desahucian 116 familias en todo el Estado, y 18 a la Comunitat", ha criticado González, y ha asegurado que esta situación implica "la necesidad y la obligación de que los grandes tenedores pongan las viviendas vacías al servicio de la gente".

AMPLIAR EL PARQUE Y REGULAR PRECIOS

Por otra parte, las asociaciones participantes han remarcado la necesidad de ampliar el parque público de alquiler social. "El parque público de viviendas del Estado español es ridículo comparado con la media europea. Estamos en este momento en un 1,8 o 2% de viviendas públicas, cuando la media europea está entre un 15% y un 18%, e incluso en un 30% en algunos países como Holanda", ha apostillado el portavoz de la PAH.

Asimismo, los participantes han reivindicado que esta ley contemple la regularización estatal de alquileres a precios "adecuados" a los salarios de la población; garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para "evitar la brecha digital" y "mantener la dignidad de todas las viviendas", y ofrezca una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias.

También han reclamado la ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, al destinar como mínimo el 2% del presupuesto estatal y una parte de los fondos europeos.

"ESPECULAN CON NUESTRAS VIDAS"

Por su parte, el portavoz de Entrebarris, Vicente Danvila, ha denunciado que "ahí fuera hay bancos, grandes tenedores y fondos buitres que desahucian familias de sus barrios y especulan con nuestras vidas".

"Hace unos cuantos años se hizo un rescate bancario de 60.000 millones de euros que la banca no ha devuelto", ha resaltado Danvila. "Y no solamente no han devuelto este dinero, sino que especulan para subir el precio de las viviendas y se aprovechan del brutal parque de viviendas que tienen, que no ponen a disposición de la población", ha agregado.

En esta línea, ha apuntado que en los últimos años "se ha detectado una intrusión de bancos, fondos de capital inversor y fondos buitre que vienen a expulsarnos de los barrios y a hacer negocio con nuestras vidas".

"La banca debe devolver su rescate a la sociedad y compensar en vivienda ese dinero", ha añadido González y ha tildado de "inaudito" que "los fondos buitre tengan un trato de privilegio o no paguen fiscalmente".

UN PROBLEMA "DE ESTADO"

Nueve partidos han firmado el manifiesto. Así, Compromís, Nueva Canarias, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, BNG, Junts per Cat, CUP y Más País han respaldado la concentración de este sábado.

Sin embargo, el portavoz de la PAH ha afirmado que "el tema de la vivienda es un problema de todos los partidos". "No es el momento de hacer un problema político de esto, sino un problema de Estado, de derechos humanos y de Constitución", ha declarado.

Finalmente, Danvila ha mostrado su "rechazo" a "la propuesta del PSOE de abordar este problema mediante una rebaja fiscal que no da solución a las personas que sufren esta situación".

Esta medida "no va a solucionar el problema de los desahucios, del precio abusivo de los alquileres y, además, va a beneficiar a las personas que se lucran de nuestras vidas", ha concluido.