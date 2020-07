Un proyecto de la CEU UCH y Ford, premiado en un congreso internacional sobre automatización y robótica

Los investigadores de la CEU UCH e ingenieros de Ford Valencia ganadores del Best Industrial Paper Award en el congreso internacional de automatización y robótica para la industria ICINCO 2020.

Los investigadores de la CEU UCH e ingenieros de Ford Valencia ganadores del Best Industrial Paper Award en el congreso internacional de automatización y robótica para la industria ICINCO 2020.

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO) --una de las principales citas internacionales sobre los avances en la aplicación de la informática y la robótica-- ha premiado en su 17 edición, celebrada esta vez online, un proyecto liderado por los investigadores Nicolás Montes Sánchez, profesor de Electrónica y Automatización de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, y por Eduardo García Magraner, gerente del área de Ingeniería de Carrocerías y Prensas de Ford Valencia.

En concreto, ha obtenido el galardón Best Industrial Paper Award, entre las más de un centenar de propuestas de todo el mundo presentadas a este congreso internacional.

El proyecto Miniterms 4.0, diseñado por investigadores de la CEU UCH e ingenieros de Ford Valencia, es un sistema predictivo, basado en algoritmos, para monitorizar en tiempo real el deterioro de las máquinas de la línea de producción de carrocerías de Ford y prevenir su avería reemplazando los componentes necesarios para evitar paros de la línea por reparación y sus consiguientes costes. Un sistema implantado en la planta de Almussafes, que se puede extender a las plantas de Ford en todo el mundo, explica la universidad en un comunicado.

Según explican los autores del proyecto premiado, "cada 'miniterm' es el ciclo de tiempo mínimo adecuado para el análisis del funcionamiento de las máquinas que componen una línea de producción industrial, como las de Ford". "Y también para reemplazar componentes deteriorados por el uso, como una válvula, un cilindro o un transformador eléctrico, evitando una posible avería que pudiera detener la línea de producción, con lo que se garantiza su eficacia y ritmo productivo, sin paros ni costes adicionales", añaden.

La iniciativa de la CEU UCH y Ford Valencia es una extensión del proyecto denominado Miniterms 4.0. En este caso se propone un "novedoso" modelo de simulación que permite detectar, en tiempo real, la posición del 'cuello de botella' en la línea y cuantificar la perdida de producción causada por las averías detectadas con el sistema Miniterms 4.0. Con esta cuantificación se pretende priorizar la reparación de las patologías detectadas, dando prioridad a las que más pérdida estén produciendo en la línea de fabricación.

Junto a Nicolás Montes y Eduardo García Magraner, han participado como autores del artículo premiado con el Best Industrial Paper Award ICINCO 2020 los equipment engineering de Ford Valencia Antonio Lacasa Corral y Javier Llopis Ballester, ambos alumnos de doctorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y la profesora del Departamento Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas de la CEU UCH, Nuria Rosillo Guerrero, con el aporte técnico en el desarrollo de la publicación de Hilario Teruel Sempere y de Manuel Segrelles Muñoz, ingenieros de Ford Valencia.

El pasado mes de octubre, el proyecto Miniterms 4.0 de Ford Valencia y la CEU UCH fue el ganador del Henry Ford Technology Award, que la multinacional americana otorga a la mejor innovación desarrollada en sus plantas en todo el mundo. Y en marzo, el proyecto fue también uno de los finalistas de los premios Factories of the Future Awards, como una de las tres mejores propuestas en I+D del congreso internacional Advanced Factories 2020 sobre aplicación de la inteligencia artificial en la industria.

Como resultado de esta colaboración con Ford Valencia en los últimos años, la CEU UCH se ha convertido en la primera universidad española participante en el University Research Program (URP) de Ford Motor Company.