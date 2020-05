'Sé prudente': personas que han pasado la Covid-19 protagonizan una campaña para pedir prudencia

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha lanzado la campaña 'Sé prudente', que reúne testimonios reales de personas que han sufrido Covid-19 para concienciar sobre la importancia de mantener la prudencia en las fases de avance hacia la recuperación de la normalidad.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha dado a conocer la campaña este martes, en su rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia. El spot se irá incorporando progresivamente a los diferentes medios y redes sociales.

"Te crees que esto es una enfermedad muy suave y cuando te dicen los médicos que casi te has muerto", "esto no es una broma" y "se me cayó el mundo encima" son algunos de los testimonios que se recogen el audiovisual de personas que narran también cómo han perdido musculatura o hasta 25 kilos durante el proceso.

Ana Barceló ha recordado la necesidad de "atender las recomendaciones de Sanidad". "Hemos creído conveniente --ha continuado-- que se conociera el testimonio de personas reales que han sufrido Covid para que cuenten su experiencia y nos ayuden a todos a ser más conscientes de que el virus sigue estando entre nosotros".

IMÁGENES DE AGLOMERACIONES

Por otra parte, a la consellera se le ha pedido una valoración sobre las imágenes de aglomeraciones difundidas este fin de semana en La Marina de València, unas escenas que a Barceló le hubiera gustado no ver, ha remarcado.

"Hemos hecho un esfuerzo conjunto toda la sociedad para estar donde estamos en este momento. Tenemos que ser conscientes de que aglomeraciones donde no se respete la distancia de seguridad pueden complicar la situación", ha subrayado.

Por esa razón, ha apelado a responsabilidad y a la "pedagogía" para trasladar en el ámbito familiar o de amistades que "hay que cuidarse para cuidar a los demás". "Me gustaría no volver a ver esas imágenes", ha incidido.