El PSOE rechaza en el Congreso revertir la ampliación del puerto de València: "Sostenibilidad no es autarquía"

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista ha votado en contra este martes de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos y ERC en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno central que desista del proyecto de la ampliación norte del puerto y desmantele el dique norte de abrigo, ya que para los socialistas "sostenibilidad no es equivalente a autarquía" y "desarrollo económico y sostenibilidad no son incompatibles", ha sostenido el diputado Vicent Sarrià.

La PNL, presentada a instancias de la Comissió Ciutat-Port, ha contado con el rechazo de PSOE, Cs, PP y Vox y el apoyo de Compromís, ERC, Más País, CUP y Nueva Canarias. Entre otros puntos, reclamaba al Gobierno central que desista del proyecto actual de ampliación norte; renuncie a la construcción de una nueva terminal de cruceros; renuncie a la ampliación de la A-7 (by-pass), de la V-30 o la de la V-31, y, en particular, el de acceso norte; y desmantele el dique norte de abrigo.

La parlamentaria de la formación morada Rosa Medel, en su defensa de la propuesta, ha indicado que el proyecto es "muy diferente al original" y que la declaración de impacto ambiental (DIA) con la que cuenta, de 2007, está "caducada". Además, ha aseverado que "no es más que financiar con dinero público a una empresa privada", en una iniciativa que "no aporta valor, solo degradación"; que "pone en peligro a València", su huerta, l'Albufera, las playas y la "calidad de vida".

Por su parte, desde ERC, Marta Rosique ha afirmado que el proyecto supone una "agresión hacia la ciudadanñia valenciana", al territorio, playas y huertas, un perjuicio para la calidad del aire y un "robo" y "pelotazo", "esta vez de manos del PSOE". Por ello, ha instado al grupo socialista a elegir el camino de la transición ecológica y no el de la "destrucción", porque "la ampliación no puede hacer compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente, como dice Ximo Puig". "Nadie espera una coherencia absoluta, pero sí un mínimo de coherencia", ha apostillado.

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado Vicent Sarrià, que ha expresado el rechazo a la PNL y ha sostenido que el proyecto de ampliación del puerto de València fue decidido "unilateralmente" por el PP en 2006 y que en 2012 se completó el dique de abrigo y "se ejecutó la parte más relevante del proyecto desde el punto de vista ambiental". Aunque ha reconocido que en su momento habría "considerado más asecuada" la ampliación en el puerto de Sagunt, ha defendido que la ampliación es "imprescindible".

En ese sentido, Sarrià ha remarcado la necesidad de que el puerto sea "competitivo y mantenga su liderazgo", y ha recordado que se han invertido ya en la ampliación más de 200 millones de euros de fondos públicos, 75 de ellos de la UE. Ahora, ha destacado, hay prevista una inversión de 1.000 millones de la concesionaria, "la mayor inversión privada portuaria para las próximas décadas", ha puesto en valor. El diputado ha dicho que el objetivo de los socialistas al llegar a las instituciones fue "rentabilizar" la inversión "desde la responsabilidad", y han logrado de la Autoridad Portuaria el compromiso de "sostenibilidad" en su desarrollo..

Sarrià ha defendido el puerto como un "elemento estratégico" para la Comunitat y ha subrayado que para los socialistas "desarrollo económico y sostenibilidad no son incompatibles, son indisociables". "Sostenbilidad no es equivalente a autarquía o a desmontar a un coste inasumible uno de nuestros principales polos de desarrollo económico y convertirlo en un puerto de segunda", ha subrayado, antes de concluir: "ningún puerto del mundo renuncia a crecer y menos apuesta por decrecer, es una proposición, por muy intencionada que quiera ser, en absoluto asumible y en absoluto aplicable".

"MODELO DE LA POBREZA"

Desde Ciudadanos, María Muñoz, ha reprochado a ERC y Unidas Podemos el uso del tèrmino 'País Valencià' porque, ha insistido, "solo existe en su imaginario", y ha contrapuestos "dos modelos de sociedad": "El modelo de la izquierda nacionalista de la pobreza y el modelo de la libertad, la igualdad y la sostenibilidad de los liberales". En esa línea, les ha acusado de querer "fulminar cualquier atisbo de desarrollo económico" y ha defendido la infraestructura como un "activo fundamental" del que viven 40.000 familias.

Asimismo, ha reprochado a Compromís que "retire su firma a última hora" de la PNL, una práctica que, según indican fuentes de la coalición valenciana, es "habitual" en la cámara para no perder "capacidad legislativa". Muñoz ha preguntado al diputado de Compromís, Joan Baldoví, su postura y "por qué trabaja en contra de los intereses" de la Comunitat, "si es un caballo de Troya de ERC" y "por qué pone València al servicio del nacionalismo catalán". Del mismo modo, ha pedido a ERC que "deje sus ansias imperialistas".

Joan Baldoví, que ha iniciado su intervención deseándole a Muñoz que "disfrute porque le queda poco", ha recordado las manifestaciones en contra de la ampliación por parte del vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, "un peligroso comunista", ha ironizado, del que ha resaltado su "sentido común" y valentía.

Baldoví ha apuntado que Compromís no solo se opone a la paralización sino que el pasado sábado presentó en un acto en València un proyecto alternativo para un puerto "democrático" que "no decida una multinacional china" sino los ciudadanos --y en el que se contempla también la reversión de la ampliación--.En este punto, el diputado ha llamado la atención a Muñoz por hablar y, según Baldoví, reírse, y la sesión se ha detenido unos segundos, hasta retomarse, no sin antes reprochar Baldoví que "la derecha va a colegios de pago pero la educación brilla por su ausencia". "Queremos un puerto pata todos, no un puerto donde la APV se erija como una taifa independiente y decida por todos", ha remarcado.

Por parte del PP, Belén Hoyo ha calificado la PNL de "surrealista" y ha advertido que su "único" objetivo es que los valencianos "naufraguen" y "queden a flote los que intentan inmiscuirse en nuestra tierra y no puntan nada ahí". Ha criticado que Baldoví haga "una gira por toda España buscando apoyos para derribar una parte del puerto de València". "Cada vez se parece más a Tom Hanks en la película 'El Náufrago' porque solo ha cambiado a Wilson por un quinteto bastante ridículo, ERC, CUP, Podemos, Nueva Canaria y Más Madrid".

Hoyo ha asegurado que la iniciativa supondría un "gran retroceso", "condenar a València al ostracismo" y "condenar a miles de familias que viven del puerto".

Desde Vox, Gil Lázaro --que ha empezado su discurso insistiendo en que el País Valencià no existe-- ha tachado a Baldoví de "pura comparsa" y "felpudo de las políticas, no solo del sanchismo, también de los nacionalistas".