PSPV avanza su "predisposición" a apoyar en Corts el decreto ley que permitirá aumentar la deuda para la reconstrucción

Valora que el hecho de que la Fiscalía quiera investigar la gestión de la dana de Mazón "puede ayudar a esclarecer los puntos oscuros"

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha avanzado su "predisposición" a "colaborar" para convalidar en Les Corts Valencianes el decreto ley aprobado esta semana por el Consell que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros en el presupuesto de 2024 para financiar los gastos excepcionales de reparación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre.

Así, los socialistas se han mostrado abiertos a "colaborar para que esa transferencia de fondos pueda ser aplicable desde el primer momento". "La predisposición del Partido Socialista es la de aprobar el decreto, pero sí que queremos revisarlo con más tranquilidad porque no hemos tenido aún tiempo de aclararlo con detenimiento", ha asegurado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en una comparecencia ante los medios en el Palau tras reunirse este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El portavoz socialista ha incidido en que este decreto ley aprobado por el Consell "proviene de una transferencia de 700 millones de euros del Gobierno de España" que es "fundamentalmente liquidez" para que la Generalitat pueda "gastar desde ya" y ha reivindicado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "va a estar a la altura de las circunstancias de los valencianos y valencianas" como "siempre lo ha estado".

"Es el Gobierno que más dinero y más fondos ha transferido a la Comunitat Valenciana en la historia de la democracia y especialmente en los últimos años", ha defendido Muñoz, que ha hecho hincapié en que los socialistas valencianos están "muy tranquilos" porque "siempre va a estar el Gobierno de España como red de garantía para los derechos de los ciudadanos".

Pese a ello, ha aprovechado para reprochar al PP y especialmente a los diputados valencianos en el Congreso que votaran "en contra del objetivo de déficit y del techo de gasto", algo que, ha advertido, "tiene consecuencias políticas y económicas contra la ciudadanía". En este punto, ha afeado a Mazón que no "dijera nada, no levantó la voz y no presionó" al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

EL "PRINCIPAL RESPONSABLE" ES MAZÓN

Por este motivo, ha argumentado que el "principal responsable de que estemos en esta situación en estos momentos es Carlos Mazón". "Lo que no es de recibo es que esté rebajando la recaudación, regalándole dinero a los que no lo necesitan, porque esto luego tiene consecuencias en forma de endeudamiento", ha sostenido Muñoz, que ha recalcado que las "fiestas pagadas con regalos fiscales a los ricos de Carlos Mazón no pueden ser perjudiciales para las clases trabajadoras y medias". "No es de recibo", ha subrayado.

Ante esta situación, ha pedido "responsabilidad" al 'president' de la Generalitat y le ha instado a "asumir sus responsabilidades". "Veníamos con la esperanza de que esta reunión significara la comunicación oficial de Carlos Mazón de su dimisión como 'president' de la Generalitat, pero no ha sido así. Hoy salgo preocupado de esta reunión, con un presidente que a todas luces demuestra que está superado por la situación, que está atenazado, que se ha quedado en ese 29 de octubre en el que no estuvo a la altura de las circunstancias y de su responsabilidad", ha expuesto.

Así, ha criticado que Mazón esté "más preocupado de su supervivencia política" y del "proceso judicial que ya se inicia contra él" y ha considerado que no tiene "un plan real de reconstrucción para las zonas afectadas por la dana". "Veníamos con la esperanza de que iba a dimitir y nos vamos con la preocupación de un presidente atenazado, superado y, además, en una huida hacia adelante, preocupado por su situación judicial y, en definitiva, únicamente preocupado por su supervivencia política", ha expresado.

Muñoz ha expuesto que desde el PSPV han exigido al jefe del Consell que dé "explicaciones de su actuación durante el transcurso de ese fatídico 29 de octubre", porque, a su juicio, las que ha realizado "no son creíbles". "Hoy tampoco nos ha dado ninguna explicación adicional" y ha mantenido "esa opacidad respecto a su trabajo, su ineficacia y su ausencia en el lugar donde debía estar en ese día", ha añadido.

Además, le han transmitido a Mazón que ni él ni la Generalitat son "víctimas" de la dana, dado que hay "víctimas reales", y le han exigido que se "ponga a trabajar" porque lo que ha hecho hasta ahora es "insuficiente".

El síndic socialista ha argumentado que no resulta "razonable" que la cuantificación total que hace el PSPV es que la Generalitat "haya movilizado 510 millones de euros de ayudas a las víctimas" de la dana "cuando el Gobierno de España está movilizando más de 16.600 millones". Por tanto, "esa diferencia de movilización de recursos tiene que ser compensada por la Generalitat". "Carlos Mazón no puede erigirse como una víctima de esta situación, sino como el responsable de la situación producida y, sobre todo, de lo que se tiene que hacer a futuro", ha expresado.

"AGITADOR DE BULOS Y MENTIRAS"

Asimismo, los socialistas han exigido al 'president' que "no se convierta en un agitador de bulos y mentiras" en cuanto a las ayudas a los afectados. En este punto, ha reiterado que las dispuestas por el Gobierno de España "no tendrán que ser devueltas" y ha subrayado la importancia de que el jefe del Consell "sea claro con esta cuestión".

Al respecto, Muñoz ha advertido de que, "de las 28.000 personas que han solicitado ayudas, solo 3.000 han pedido un anticipo", una situación que, para el síndic del PSPV, está "provocada directamente" por el "miedo y la ansiedad generada a las víctimas en el sentido de que tendrán que devolver las ayudas". Un escenario del que han responsabilizado al dirigente autonómico. Por ello, ha instado a Mazón a "cesar en su comportamiento" y a "aclarar esta cuestión" para dar "tranquilidad y seguridad" a los afectados.

Paralelamente, Muñoz ha hecho hincapié en que este encuentro con el jefe del Consell se produce en un día "preocupante para la ciudadanía valenciana, pero también para el presidente", después de que la Fiscalía "ya haya trasladado una serie de indicios que pueden ser constitutivos de negligencia" por parte de Mazón.

"Es lo que se está investigando en estos momentos y lo que ha hecho la Fiscalía es trasladar esta petición para que sea un juzgado de Instrucción quien investigue estos indicios que podrían llevar a una posible negligencia del presidente de la Generalitat", ha expuesto.

Ante este escenario, desde el PSPV han señalado que este proceso judicial "puede ayudar a esclarecer aquellos puntos oscuros que Carlos Mazón se ha negado de manera reiterada a explicar ante la opinión pública valenciana". "Además de las responsabilidades que se puedan derivar, podría hacernos entender cosas o cuestiones que en estos momentos Carlos Mazón no ha querido explicar", ha afirmado.

De cualquier modo, ha lamentado que a "efectos de hipoteca reputacional" vuelve a ser "una mala noticia" el hecho de que "una vez más un 'president' de la Generalitat del PP se vea inmerso en otro proceso judicial". "Es lo que menos interesa para una Comunitat Valenciana que está cansada de presidentes del PP que siempre están en este tipo de causas judiciales", ha sostenido Muñoz, que ha reclamado "dirigentes políticos centrados en las labores de emergencia y de reconstrucción".

En definitiva, aunque ha insistido en que Carlos Mazón es "el principal obstáculo para la emergencia y la reconstrucción" de la Comunitat Valenciana, ha manifestado que la voluntad del PSPV es "reunirse con todos aquellos que tienen responsabilidad para hacer frente a esta emergencia". "Y así hemos venido hoy", ha agregado.