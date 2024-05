PSPV y Compromís acusan a Catalá de "poner excusas" para no suprimir el túnel de Pérez Galdós

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València --PSPV y Compromís-- han acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de "engañar" a los vecinos de Pérez Galdós y "poner excusas" para no suprimir el túnel de la avenida. En su opinión, el actual gobierno municipal "no lo elimina porque no quiere".

Así, el concejal socialista en el Ayuntamiento de València Borja Sanjuán ha denunciado lo que considera una "burla y engaño" de la alcaldesa, María José Catalá, a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós después de confirmarse que, "en contra de lo que les prometió, va a mantener el túnel en la avenida".

"Se ha demostrado finalmente, tal y como veníamos alertando los socialistas, que Catalá nunca tuvo realmente ninguna intención de continuar con el proyecto de eliminación del túnel de Pérez Galdós que impulsamos los socialistas durante el anterior gobierno progresista. Y no lo va a suprimir porque su modelo de ciudad es el de los coches, la contaminación, el ruido, las autopistas urbanas y, como se ha evidenciado hoy, con la mentira y el engaño", ha manifestado.

Sanjuán ha reprochado, además, la "falta de valentía de Catalá al no ser capaz ni tan siquiera de ser ella en primera persona quien informara a los vecinos y vecinas que les había estado engañando todo este tiempo haciéndoles creer que iba a cumplir con el compromiso del anterior gobierno progresista".

"Lo hemos venido denunciando todo este año, que no tenía intención de eliminar el túnel a pesar de lo que les decía a los vecinos y vecinas y que, si al final acababa acometiendo la mejora que habíamos diseñado, era porque se veía forzada porque el proyecto que redactamos así lo contemplaba", ha añadido.

El concejal socialista ha destacado que el gobierno de Catalá ha tardado casi un año en "buscar todas las excusas que se le han ocurrido para comunicarles a los vecinos que no iba a eliminar el túnel porque en su modelo de ciudad no cabe quitar túneles porque lo que quiere es justamente lo contrario, que puedan circular lo más rápido posible".

"No lo elimina porque no quiere. Y no puede salir con la excusa económica porque acaba de renunciar a 70 millones de euros en ingresos porque decía que a este ayuntamiento le sobraba el dinero. Después de ahorrarles 70 millones a los que más tienen y a las grandes superficies, no les puede decir ahora a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós que no tiene suficiente dinero para acometer la eliminación del túnel", ha mantenido el representante del PSPV.

Y menos, ha añadido, cuando hace apenas una semana "presumía de que el soterramiento de Serrería lo podía hacer a pulmón el Ayuntamiento". "¿Qué pasa, que para un soterramiento con el que busca un conflicto artificial con el Gobierno de España sí que hay presupuesto, pero para Pérez Galdós son todo excusas?", se ha preguntado.

También ha descartado la "imposibilidad técnica" que han alegado sus concejales para no acometer el proyecto porque con el gobierno anterior "esa eliminación del túnel estaría ya en marcha porque estaba avalada por los técnicos municipales". "No le llaman María Coché porque sí. Es una persona que tiene un modelo de ciudad que consiste en ir en coche lo más rápido posible a cualquier parte de la ciudad y eso pasa por aguantar que haya vecinos y vecinas que no pueden vivir en sus propias casas con calidad de vida porque están viviendo al lado de una autopista", ha dicho.

"UNA OPORTUNIDAD ÚNICA"

Y ha agregado: "Ahora mismo la avenida Pérez Galdós es una autopista urbana. Había una oportunidad única, con financiación europea, para acabar con ese problema. Había un compromiso con los vecinos que no era de ningún partido en concreto sino del Ayuntamiento y lo que ha hecho la señora Catalá es burlarse de ellos".

"Catalá debe rectificar inmediatamente, mantener el proyecto que habíamos acordado con los vecinos y vecinas que suponía la eliminación del túnel de Pérez Galdós o si no lo que estará demostrando es, una vez más, que València con ella puede tener ahora mismo el título nominal de ser Capital Verde Europea, pero en realidad va en contra de todos los valores que representa", ha continuado.

Los socialistas, finalmente, han advertido de que van a pedir toda la información sobre el proyecto ante las dudas que suscitan las cifras que han lanzado los concejales de Catalá.

"Nos sorprende sinceramente que un proyecto que deja de eliminar un túnel tenga un coste de más del doble del previsto inicialmente. Por eso, queremos conocer el detalle de esos informes sobre los costes y las actuaciones necesarias", ha afirmado, por su parte, la concejala María Pérez.

En este sentido, también ha adelantado que los socialistas exigirán aclaraciones sobre la planta viaria definitiva en Pérez Galdós. "Hemos visto a lo largo de estos meses versiones diversas y variadas. Hemos visto medias verdades y mentiras y lo que queremos tener es la certeza de cuál va a ser la planta definitiva. Hace unos meses aquí se dijo que se iban a conservar todos los carriles porque si no colapsaría el tráfico de la ciudad y hoy nos hablan de dos carriles incomprensiblemente", ha finalizado.

Sobre este tema se ha pronunciado también la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, quien ha denunciado que "hoy se constata que Catalá tenía una decisión política ya tomada en torno al proyecto de la renaturalización de la avenida de Pérez Galdós y es que no quería eliminar el túnel que es lo que siempre han pedido los vecinos y vecinas".

"Los ha engañado y ahora viene a responsabilizar a la inacción del gobierno anterior cuando lleva 10 meses dándole una 'pensaeta' a este proyecto, lo ha tenido paralizado y hoy ha venido a decir que no da tiempo a desarrollarlo", ha declarado.

"Le pedimos que rectifique y continúe con lo que está reclamando el vecindario: pacificar el tráfico y renaturalizar esta avenida para avanzar hacia una ciudad más amable. Que se deje de hacer declaraciones grandilocuentes y se ponga a trabajar. Este proyecto europeo no se puede echar por tierra. Tenía una oportunidad única que ha decidido deshacerse por su obsesión con el vehículo privado y eso es lo que está haciendo: implantar en la ciudad la batalla de los coches contra las personas", ha concluido.