PSPV y Compromís denuncian "amenazas a alcaldes" para que "renuncien" a proyectos del Pla Edificant

Avisan que casi 350 intervenciones en centros educativos de 178 municipios están "en peligro" por los "recortes" del Consell



VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han denunciado "amenazas a alcaldes" de municipios de la Comunitat Valenciana para que "renuncien" a ejecutar proyectos del Pla Edificant de infraestructuras educativas por una cuestión puramente "económica" y de "recortes", dado que la Conselleria de Educación mantiene proyectos "paralizados" porque "no tiene dinero".

Así lo han desvelado este viernes en rueda de prensa los portavoces de Educación del PSPV y de Compromís en Les Corts Valencianes, José Luis Lorenz y Gerard Fullana, respectivamente, quienes han advertido de que la Conselleria de Educación ha notificado a 12 ayuntamientos la "decisión unilateral" de "suspender la ejecución" para tramitar 15 obras en centros educativos por valor de 63,5 millones de euros.

Se trata, según han detallado, de la construcción o mejoras en escuelas e institutos de las poblaciones de Benicarló, Betxí, Borriol, Albalat dels Sorells, Burjassot, Casinos, Mislata, Quartell, Sagunt, Senyera, Petrer y Villena. En total, han advertido de que en estos momentos un total de 341 centros de 178 municipios de la Comunitat Valenciana están "en peligro".

PSPV y Compromís han defendido que en esta cuestión "no juegan con el color político", sino que quieren que los niños y niñas valencianas tengan "las mejores instalaciones posibles". Así, han criticado que la educación pública "no es una prioridad" para el PP y Vox, que están "más preocupados por luchas internas que por los niños y niñas", y han advertido de que la situación en la Conselleria de Educación, que dirige José Antonio Rovira (PP) es "un caos".

"Quieren deshacer todo lo que hizo el gobierno del Botànic, ir contra nuestra lengua y politizar la educación valenciana", ha censurado el socialista José Luis Lorenz, a la vez que ha defendido que, ante esta situación, la oposición no puede "quedarse de brazos cruzados".

Por ello, ha indicado, el PSPV y Compromís, partidos que "siempre han apostado por la educación pública", han acordado una serie de acciones para garantizar que todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana tengan "las condiciones que merecen". Así, ha garantizado que desde la oposición estarán "vigilantes" para que el Pla Edificant se lleve a cabo "sea el que sea el color político" del ayuntamiento de cada localidad.

En este punto, Lorenz ha mostrado su "preocupación" por la gestión del departamento de Campanar, para quien la misma "parece recordar" al caso Ciegsa --que investiga los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa-- del que "ya sabemos dónde nos llevó". Y ha argumentado que toda esta situación demuestra que al "gobierno de la derecha y la ultraderecha no le importa" la educación pública, en la que "no cree". Además, ha acusado al conseller José Antonio Rovira de querer "polarizar políticamente la educación".

"NO TIENEN DINERO"

Desde Compromís, Gerard Fullana ha asegurado que desde la coalición tienen constancia de que la Conselleria de Educación está "llamando a alcaldes" de municipios de "casi todas las comarcas" para que "renuncien a Edificant" y, con ello, a construir escuelas. "Vamos a perder cuatro años de trabajos que ya se han hecho porque no tienen dinero", ha lamentado.

Así, ha mencionado que existen casos de centros que están "pidiendo autorización a la Generalitat para empezar las obras" pero desde la Conselleria les dicen que "no tienen dinero", que "renuncien por escrito" al Pla Edificant y que "más adelante" lo asumirá la Conselleria. Además, ha agregado que se han transmitido "amenazas" para que los responsables municipales "no hagan pública esta advertencia" y que, en caso de hacerlo, el centro "no se hará".

Fullana ha criticado que la Generalitat pretende poner "punto y final" al "principal proyecto de obra pública" que tiene en marcha la Administración autonómica en este momento por "una cuestión económica". En este sentido, ha puesto en valor el Pla Edificant, que se puso en marcha en 2018 bajo el impulso del gobierno del Botànic, tras una etapa de gobiernos del PP que construían "muy pocas escuelas" con "pocos recursos".

Además, ha avisado del que será "el primer incumplimiento masivo" del Consell de PP y Vox: "Mazón prometió que acabaría Edificant y que el 1 de septiembre de 2025 todas las escuelas estarían acabadas. Se comprometió y no lo hará".

Finalmente, ha cargado contra el conseller de Educación, José Antonio Rovira, puesto que considera "sorprendente" que en su anterior etapa como director general "no viera ninguna ilegalidad cuando se estaba tramando Ciegsa" mientras que ahora las ve "por todos lados" a la hora de construir escuelas.

CONCENTRACIONES

Por otro lado, PSPV y Compromís han anunciado también que se sumarán a las concentraciones y movilizaciones de denuncia convocadas el 20 de febrero en las 12 poblaciones afectadas por la "paralización" de proyectos del Pla Edificant, así como a la unitaria prevista el 27 de febrero frente al Palau de la Generalitat, en València.

Al respecto, Lorenz y Fullana han avanzado que estas convocatorias contarán con la asistencia de "muchos" representantes municipales del PP. "Todos los partidos contradicen la versión de Mazón", ha remarcado.

Asimismo, ambos partidos impulsarán un Observatorio de seguimiento de la construcción de centros educativos donde invitarán a participar "diferentes agentes" de la comunidad educativa valenciana.