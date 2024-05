PSPV, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante denuncian la "tala indiscriminada" de árboles en San Blas

El equipo de gobierno afirma que sustituirá 72 melias "envejecidas"y que resultarán "afectadas" por el proyecto por nuevos ejemplares jóvenes

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante --PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem (EU-Podem)-- han denunciado la "tala indiscriminada" de árboles en el entorno de la plaza de San Blas, tras reanudarse las obras en esa zona. El equipo de gobierno, por su parte, ha afirmado que se sustituirán las 72 melias "envejecidas" de la avenida Antonio Martín Trenco, "afectadas por el colector y las instalaciones subterráneas", por nuevos ejemplares jóvenes.

En concreto, el concejal socialista Raúl Ruiz ha censurado en un comunicado la tala de "más de una veintena de árboles maduros" y ha exigido al concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, explicaciones "de inmediato" sobre "por qué están arrasando con el arbolado de esta zona".

"Debe aclarar si está al tanto de lo que está ocurriendo y cuáles son los motivos, si es que los hay, de que se esté ejecutando esta tala", ha aseverado. Además, ha afirmado que existe un contrato que "determina que solo se pueden retirar los árboles que estén en estado 'decrépito0, algo que, aparentemente, no se corresponde con las melias que existían en esta zona".

En este sentido, ha sostenido que "no tiene sentido" redactar pliegos de contratos "que queden bonitos para que la ciudadanía no registre alegaciones y que, a la hora de la verdad, se proceda a una tala de árboles maduros sin motivo aparente".

Por ello, ha reiterado su petición a Villar para explicar lo ocurrido, "si el Ayuntamiento ha inspeccionado la tala que se está llevando a cabo y si se está cometiendo algún tipo de infracción con respecto al pliego".

Además, Ruiz ha afirmado que las obras municipales emprendidas en los últimos años "han eliminado del patrimonio verde más de 500 árboles maduros y han dejado sin bancos, fuentes o sombra en buena parte de los espacios públicos de la ciudad".

COMPROMÍS ACUSA DE TALAR PARA "GENERAR NEGOCIO"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, ha censurado en un comunicado la "tala indiscriminada" y ha sostenido que la situación de "emergencia climática" de la ciudad "conlleva adaptarla al cambio climático y no talar árboles maduros, como están haciendo en todas las obras", entre las que ha citado las de la avenida de Xixona, Federico Soto, Marvà, avenida Constitución y en el parque de San Blas.

"No lo pensamos consentir. Existe un Plan Director que es claro: no se puede talar árboles, a no ser que este árbol esté enfermo o corra peligro la ciudadanía porque el árbol se vaya a caer. Por tanto, pedimos que se paralice ya la tala masiva en el parque de San Blas, porque, además, no somos tontos. Talan árboles maduros para generar negocio a viveros y, obviamente, cementar y hormigonar todos los parques para generar más beneficios a las empresas constructoras a cambio de generar una ciudad que sea un solar", ha acusado Mas.

Al respecto, ha considerado que esto pone a la ciudadanía "en peligro, generando islas de calor, con el calor aumentando". Por ello, ha reclamado que se paralice "automáticamente" esta obra. "Nos han presentado un borrador, una maqueta que no podemos ver, ni lo que van a hacer en el parque de San Blas. Por tanto, paralización para conocer bien el proyecto y regar este parque de árboles de zonas verdes, porque así lo manda y determina la emergencia climática", ha aseverado.

EU-PODEM DENUNCIA EL "ARBORICIDIO"

Por parte de EU-Podem, su portavoz Manolo Copé ha lamentado en su cuenta de Twitter el "arboricidio" y la tala injustificada" y ha sostenido que esta "no es necesaria". "La fijación que tienen con los árboles empieza a ser patológica", ha ironizado.

"Parecía una poda indiscriminada, pero parece que están talando de nuevo árboles sanos. Vamos a exigir explicaciones al equipo de gobierno y a quien se ha ganado con creces el apodo de 'Bartala'", ha subrayado Copé, al tiempo que ha alertado que los árboles no han sido "podados ni trasladados", sino que ha afirmado que han "talado todos los árboles de la margen izquierda de calle Antonio Martín Trenco". "Es una barbaridad, totalmente injustificada", ha zanjado.

EQUIPO DE GOBIERNO AFIRMA QUE "REDOBLARÁN" LA ZONA VERDE

Por su parte, el equipo de gobierno ha afirmado en un comunicado que se "redoblará" la zona verde de San Blas, "con la plantación de 61 nuevos árboles, 10.000 arbustos y cerca de 4.000 metros cuadrados de césped". Además, ha añadido que "se sustituirá en el mismo número los 72 ejemplares de la avenida Antonio Martín Trenco, envejecidos y que van a resultar afectados por la instalación del colector y las infraestructuras subterráneas, por otros ejemplares jóvenes de la misma especie pero de una variedad que ofrecerá mayor sombra".

El Ayuntamiento ha apuntado que el proyecto de las obras de reurbanización de la plaza de San Blas "contempla aumentar el número de árboles con la plantación de 61 nuevos ejemplares". Concretamente, ha precisado que serán diez cercis siliquastrum, once koelreuteria paniculata fastigiata, seis lagerstroemia indica, 31 morus alba fruitles (sin fruto) y tres ulmus minor resista. Además, ha señalado que "se repondrán 3.951 metros cuadrados de pradera de césped y la plantación de más de 10.000 unidades de arbustos".

Igualmente, ha insistido en que se sustituirán en la avenida Antonio Martín Trenco los 72 ejemplares de melias actuales, "de entre 25 y 35 años de antigüedad que presentan síntomas de envejecimiento, que producen caídas frecuentes de ramas con el consiguiente riesgo para peatones, ciclistas y vehículos", por otros tantos ejemplares jóvenes "perfectamente formado e igualado de la variedad de melia umbraculífera, que es un árbol de mucha mayor sombra y copa compacta, o por morus Alalba Fruitless para mejorar las sombras".

Al respecto, el consistorio ha indicado que el proyecto señala que, "de poder mantener los actuales ejemplares, quedarían sobre el carril bici y aceras, con el consiguiente riesgo que pudieran ocasionar las frecuentes caídas de ramas en ciclistas y peatones".

Además, ha recalcado que los ejemplares actuales "presentan levantamiento de aceras dificultando la accesibilidad y tanto su floración como el fruto que producen (una bola pequeña) son objeto de frecuentes resbalones entre los viandantes y requieren de un mayor esfuerzo de limpieza viaria".

De la misma forma, ha afirmado que "se ha comprobado la afectación de las raíces a las instalaciones deportivas contiguas, así como a la red de saneamiento produciendo roturas en la instalación". La instalación del nuevo colector implica además su retirada al ocupar parte de este espacio y afectar directamente a las raíces de los actuales ejemplares comprometiendo su viabilidad.

Por otro lado, también ha destacado que se sustituirán dos pinos en la calle peatonal interior entre la calle San Raimundo y San Salvador. Además, ha defendido que el proyecto para renovar la plaza de San Blas "refuerza su carácter sostenible, al contemplar el riego de todo el parque con agua regenerada mediante una canalización procedente desde el monte Tossal". Esto, ha afirmado, "permitirá un mejor aprovechamiento de estos recursos al tratarse de un agua no potable procedente de las depuradoras municipales, cerrando el ciclo hídrico".