PSPV y Compromís piden citar la Plataforma pel Finançament antes de la reunión Sánchez-Mazón y PP no lo ve "productivo"

Vox exige reformar la financiación sin "parches": "Siempre somos los pagafantas de los que tienen privilegios"



VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís ven necesario que la plataforma Per un Finançament Just se reúna antes de la reunión que mantendrán el próximo 4 de octubre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque discrepan en si debería actualizar o no sus reivindicaciones.

Por contra, el PP no cree que sea "productivo" citar a la plataforma sin convocar previamente la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), mientras Vox insiste en que la única solución es reformar el "fracasado" sistema de financiación sin "parches".

Así han valorado representantes de los cuatro grupos en Les Corts la posibilidad de que la reforma se reúna próximamente ante el debate abierto en España tras el acuerdo PSC-ERC sobre una financiación singular para Catalunya y el ofrecimiento del Gobierno de condonar la deuda al resto de autonomías.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha defendido que la plataforma se reúna de forma "inminente" y actualice sus reivindicaciones al momento actual. "Deberíamos repensar la propuesta de la Comunitat Valenciana a través de una plataforma que ha sido muy útil y que nos une a los partidos políticos y a los agentes sociales y económicos", ha argumentado.

"TIRÓN DE OREJAS" DE FEIJÓO A MAZÓN

También ha rechazado la "invitación" que realizó Mazón a su grupo en el Debate de Política General a salirse de la plataforma, ya que ha recordado que el PP no estaba adherido a ella cuando gobernaba Mariano Rajoy, y ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado "un tirón de orejas" al 'president' este lunes en la ejecutiva de los 'populares' por su posición en materia de financiación.

Respecto al fondo de nivelación por el que abogan PP y Compromís hasta la reforma de la financiación, Muñoz ha afirmado que el PSPV está "en otra pantalla" y ve necesario arreglar el "problema estructural" de la infrafinanciación.

Además, ha acusado a Mazón de "estafar" a los valencianos al defender este fondo "a capa y espada" cuando, según él, no todos los 'barones' del PP no están de acuerdo. "Se demuestra una vez más que Mazón es irrelevante en el Partido Popular y que la posición de la Comunitat no la defiende su presidente", ha aseverado.

Por todo ello, el síndic socialista ha urgido al jefe del Consell a apoyar la quita de la deuda y a votar a favor de la senda de déficit en lugar de "comportarse como un niño malcriado que siempre se queja del Gobierno".

COMPROMÍS PIDE LLEVAR LAS REIVINDICACIONES A MONCLOA

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha subrayado que su grupo es el único que "no se ha movido" de las reivindicaciones de la plataforma, a diferencia del PP y el PSPV, y ha exigido que se mantengan las peticiones de la reforma del sistema, la condonación de la deuda y un fondo de nivelación que ve "absolutamente necesario".

Unas reivindicaciones que no cree que requieran de "ninguna actualización" porque "están sustentadas por la comisión de expertos" que asesora a Les Corts en materia de financiación: "Esa es la agenda valenciana y es la que deberíamos defender".

Baldoví ha instado a que la plataforma se reúna de forma urgente para que Mazón lleve a la Moncloa "el consenso de todo un pueblo", así como a que traslade a Sánchez la propuesta de Compromís que apoyó el PP en el Debate de Política General que incluye las tres reivindicaciones.

"Mazón tiene que elegir si quiere ser presidente de cinco millones de valencianos o 'barón' del PP", ha reiterado, y ha sostenido que los 'populares' ya parecen "el ejército de Pancho Villa" con la financiación.

EL PP CRITICA LA "INCOHERENCIA" DEL PSPV

Por su parte, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha defendido que es prioritario reunir a la Conferencia de Presidentes y al CPFF antes de convocar la plataforma, al tiempo que ha acusado al PSPV de ser "incoherente" por no abogar ahora por el fondo de nivelación y a Compromís de permitir que el Gobierno incumpla con lo pactado para la investidura de Sánchez.

Frente a ello, ha asegurado que el PP es "coherente" con las peticiones de las plataforma porque "los intereses de los valencianos siguen siendo los mismos". "No vamos a ceder y no vamos a rechazar nada de lo que corresponda a los valencianos", ha avisado.

La 'popular' también ha rechazado las críticas a Mazón por la ejecutiva del PP, ya que ha sostenido que su partido es el único capaz de reunir a sus dirigentes autonómicos para "llegar a un acuerdo único respetando la solidaridad entre comunidades autónomas". Y ha insistido en que "en ningún caso una llamada unilateral a ciertos presidentes autonómicos puede sustituir la necesaria convocatoria de la Conferencia de Presidentes".

VOX DESCARTA LOS "PARCHES"

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha vuelto a tachar el sistema de financiación de "absoluto fracaso" mientras se privilegia a otras comunidades con los cupos.

"Siempre pagamos los mismos y la solución no llega -- ha constatado--. Los que ya tienen querrán tener más y los que podríamos conseguir un poquito más al final siempre seguimos siendo los deudores y los pagafantas de los que tienen privilegios".

Sobre el fondo de nivelación, Llanos ha descartado "poner parches a una cosa que está mal hecha" cuando "la solución es un nuevo modelo de nivelación".