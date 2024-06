El PSPV denuncia que los universitarios valencianos acaban el curso sin saber cuándo van a cobrar las becas salario

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado que los universitarios valencianos acaban el curso académico sin saber cuándo van a cobrar las becas salario y ha afeado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que "se haya esperado al último mes del curso para convocarlas".

Así se ha manifestado el portavoz de Universidades del PSPV-PSOE en Les Corts, Pedro Ruiz Castell, quien ha preguntado a Mazón y Rovira "qué medidas piensa tomar sobre los retrasos en la resolución y el pago de becas de las que depende el futuro de miles de estudiantes valencianos y valencianas".

En este sentido, el diputado socialista ha defendido que "el alumnado universitario no puede finalizar el curso sin saber si se le va a conceder una beca o no" y ha instado al Consell de Mazón a "poner fecha al cobro de las becas salario, un dinero del que depende el futuro de muchos estudiantes que no cuentan con los recursos suficientes para costearse la carrera".

Además, ha lamentado que "no solo llegue tarde el dinero sino que se reduzca la cuantía que reciben" y ha explicado: "Hemos pasado de unas ayudas mínimas de 4.300 euros por estudiante y curso con el Consell de Ximo Puig a otras de 3.500 euros, es decir, cada estudiante cobrará 800 euros menos".

Finalmente, Ruiz Castell ha señalado que "mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ya está planificando el próximo curso y hace meses que convocó las becas para el 2024/2025, en la Comunitat Valenciana el gobierno de Mazón cerró el plazo de las del curso 2023/2024 hace 15 días, fallándole a miles de estudiantes", ha lamentado.